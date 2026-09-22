Απροσδόκητο πρόβλημα για τη CIA: Η Gen Z ζητάει ωράριο και ελεύθερα σαββατοκύριακα
Οι εργασιακές προσδοκίες της νεότερης γενιάς πρακτόρων δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη CIA, καθώς οι νεοσύλλεκτοι διεκδικούν σταθερά ωράρια και προσωπικό χρόνο
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Υπάρχουν επαγγέλματα που δεν μπορούν να περιοριστούν στο κλασικό οκτάωρο, πως να το κάνουμε! Ένα απ' αυτά είναι του αναλυτή πληροφοριών ή του κατασκόπου και πόσο μάλλον της CIA. Δεν επρόκειτο για μία δουλειά όπου κλείνεις το τηλέφωνο, γυρίζεις σπίτι σου και αγνοείς τις ειδοποιήσεις που έρχονται επειδή είναι Κυριακή.
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