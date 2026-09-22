GNTM: Η τηλεθέαση, το πάρτι στο X και οι συμμετέχοντες που απασχόλησαν

Το GNTM επέστρεψε στο STAR

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

GNTM: Η τηλεθέαση, το πάρτι στο X και οι συμμετέχοντες που απασχόλησαν
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το GNTM επέστρεψε στο STAR με ανανεωμένη παρουσίαση και σημείωσε τηλεθέαση 9,4% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό.
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα ανέλαβε σημαντικό ρόλο και ξεχώρισε στα σχόλια και την παρουσίαση του διαγωνισμού.
  • Η Μαρία Αποστολάκη, φετινή Μις Ελλάς, ξεχώρισε ως συμμετέχουσα και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Μις Ιντερνασιονάλ στο Τόκιο.
  • Ο Shayan, που ήρθε από το Ιράν, συγκίνησε με την προσωπική του ιστορία και τη στήριξη της μητέρας του.
  • Ο Ακύλας, που συμμετείχε και στον προηγούμενο κύκλο, ζήτησε δεύτερη ευκαιρία και η παρουσία του σχολιάστηκε θετικά από την κριτική επιτροπή.
Snapshot powered by AI

Το βράδυ της Δευτέρας, μέσα από τη συχνότητα του STAR, το «GNTM» επέστρεψε ανανεωμένο με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει διπλό ρόλο και τη Μπέττυ Μαγγίρα να δίνει το αλατοπίπερο που χρειάζεται ένας διαγωνισμός μόδας!

Το πρότζεκτ του καναλιού της Κηφισιάς γρήγορα έγινε trend στο X, ενώ σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία της Nielsen σημείωσε στην τηλεθέαση 9,4% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο X πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η Μπέττυ Μαγγίρα, αλλά και οι διαγωνιζόμενοι… τους οποίους «πέρασαν από κόσκινο» με τα σχόλιά τους.

Οι διαγωνιζόμενοι που απασχόλησαν

Από το πρώτο επεισόδιο των οντισιόν τα βλέμματα έπεσαν πάνω στους συμμετέχοντες, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του φορμάτ. Η Μαρία Αποστολάκη ήταν ένα από τα κορίτσια που εντυπωσίασε. Η μελαχρινή καλλονή, που απέσπασε την φετινή χρονιά τον τίτλο της Μις Ελλάς, είπε στις κάμερες: «Έρχομαι από το Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί ζω και εκεί μεγάλωσα. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ πιο ερασιτεχνικά, έχω πάει στα καλλιστεία και φέτος πήρα τον τίτλο της Μις Ελλάς… Τον Νοέμβριο θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας στα Μις Ιντερνασιονάλ στο Τόκιο και είχα πάει και στα Μις Κρήτη».

Ο Shayan ήρθε από το Ιράν στο «GNTM» και συγκίνησε με την ιστορία του. «Με είχαν κοροϊδέψει παλιά, όταν έλεγα ότι ήθελα να γίνω μοντέλο. Είσαι ψηλός, αλλά δεν έχεις τη μούρη και το σώμα μου έλεγαν. Το ακούω αλλά ξέρω ποιος είμαι, τι είμαι», είπε στην κάμερα. Στη συνέχεια, ενώ αφηγήθηκε στους κριτές του ριάλιτι μόδας πως βρέθηκε από την Τεχεράνη στην Ελλάδα, ο νεαρός παίκτης έφερε από το χέρι και την μητέρα του στην πασαρέλα. «Ήρθαμε πριν 9 – 10 χρόνια, ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω με τον Shayan. Μετά, όμως, το βρήκαμε», είπε η μητέρα του.

Πρώτος στην πασαρέλα του «GNTM» περπάτησε ο 23χρονος Ακύλας, ο οποίος συμμετείχε και στον προηγούμενο κύκλο, ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία. «Αχ αγόρι μου, Ακύλα μου. Που είσαι; Καλά, άκου, αφού δεν το πήρε ο άλλος ο Ακύλας, πρέπει να το πάρεις εσύ. Χριστέ μου, τι κούκλος που είσαι…», ήταν η πρώτη αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου βλέποντας ξανά τον Ακύλα. «Δεν ξέρω τι έγκλημα ήταν αυτό που κάνανε. Ελπίζω να βάλανε μυαλό φέτος και να καταλάβανε το λάθος που κάνανε πέρυσι», πρόσθεσε ο Ακύλας στην κάμερα, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να απολογείται: «Δεν θα επαναλάβω το περσινό λάθος. Πέρυσι ήμουν λίγο πιο δύσκολη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αφού έχασε το 20% της παραγωγής βενζίνης, η Ρωσία καμουφλάρει με δίχτυα τα διυλιστήριά της για να τα κρύψει από τα ουκρανικά drones

10:44ANNOUNCEMENTS

Πρεμιέρα την Πέμπτη στη Euroleague με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:42WHAT THE FACT

Η Αφροδίτη μπορεί να «κατάπιε» το δικό της φεγγάρι σε μια κοσμική κατάρρευση

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 22χρονος τραυματίστηκε στο αυτί καθώς προσπαθούσε να ανέβει σε βραχώδη ακτή

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό σινεμά στο Τορόντο - Βραβείο στο «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη

10:34LIFESTYLE

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκαλύπτει τι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον αιφνιδιαστικό διορισμό του ως «πρεσβευτής του Χόλιγουντ»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Συνελήφθη ο δράστης που άνοιξε πυρ έξω από σχολείο - Πληροφορίες για έναν νεκρό

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως τις 25 Σεπτεμβρίου - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

10:16ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργάνωσαν μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

10:07LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Αυτό είναι το πολυτελές κέντρο αποκατάστασης που πέθανε ο γιος της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι τείνουν να τρώνε όσοι φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής

09:57LIFESTYLE

Η άγνωστη υπόσχεση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην πριγκίπισσα Νταϊάνα πριν πεθάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου» - Αντιφάσεις από τους εργαζόμενους

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, αλλά ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος από Ανδρουλάκη και Τσίπρα

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

09:39LIFESTYLE

Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Κομιανός: Ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα - Νέες καταγγελίες για τον υπνοθεραπευτή του Μαζωνάκη

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ