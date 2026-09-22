GNTM: Η τηλεθέαση, το πάρτι στο X και οι συμμετέχοντες που απασχόλησαν

Snapshot Το GNTM επέστρεψε στο STAR με ανανεωμένη παρουσίαση και σημείωσε τηλεθέαση 9,4% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό.

Η Μπέττυ Μαγγίρα ανέλαβε σημαντικό ρόλο και ξεχώρισε στα σχόλια και την παρουσίαση του διαγωνισμού.

Η Μαρία Αποστολάκη, φετινή Μις Ελλάς, ξεχώρισε ως συμμετέχουσα και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Μις Ιντερνασιονάλ στο Τόκιο.

Ο Shayan, που ήρθε από το Ιράν, συγκίνησε με την προσωπική του ιστορία και τη στήριξη της μητέρας του.

Ο Ακύλας, που συμμετείχε και στον προηγούμενο κύκλο, ζήτησε δεύτερη ευκαιρία και η παρουσία του σχολιάστηκε θετικά από την κριτική επιτροπή. Snapshot powered by AI

Το βράδυ της Δευτέρας, μέσα από τη συχνότητα του STAR, το «GNTM» επέστρεψε ανανεωμένο με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει διπλό ρόλο και τη Μπέττυ Μαγγίρα να δίνει το αλατοπίπερο που χρειάζεται ένας διαγωνισμός μόδας!

Το πρότζεκτ του καναλιού της Κηφισιάς γρήγορα έγινε trend στο X, ενώ σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία της Nielsen σημείωσε στην τηλεθέαση 9,4% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο X πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η Μπέττυ Μαγγίρα, αλλά και οι διαγωνιζόμενοι… τους οποίους «πέρασαν από κόσκινο» με τα σχόλιά τους.

Ρε αυτή έχει βγει μις Ελλάς κ δάκρυσε που μπήκε στο #gntmgr ? pic.twitter.com/O6PPzac6Et — too mats (@2matsj) September 21, 2026

Οι διαγωνιζόμενοι που απασχόλησαν

Από το πρώτο επεισόδιο των οντισιόν τα βλέμματα έπεσαν πάνω στους συμμετέχοντες, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του φορμάτ. Η Μαρία Αποστολάκη ήταν ένα από τα κορίτσια που εντυπωσίασε. Η μελαχρινή καλλονή, που απέσπασε την φετινή χρονιά τον τίτλο της Μις Ελλάς, είπε στις κάμερες: «Έρχομαι από το Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί ζω και εκεί μεγάλωσα. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ πιο ερασιτεχνικά, έχω πάει στα καλλιστεία και φέτος πήρα τον τίτλο της Μις Ελλάς… Τον Νοέμβριο θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας στα Μις Ιντερνασιονάλ στο Τόκιο και είχα πάει και στα Μις Κρήτη».

Ο Shayan ήρθε από το Ιράν στο «GNTM» και συγκίνησε με την ιστορία του. «Με είχαν κοροϊδέψει παλιά, όταν έλεγα ότι ήθελα να γίνω μοντέλο. Είσαι ψηλός, αλλά δεν έχεις τη μούρη και το σώμα μου έλεγαν. Το ακούω αλλά ξέρω ποιος είμαι, τι είμαι», είπε στην κάμερα. Στη συνέχεια, ενώ αφηγήθηκε στους κριτές του ριάλιτι μόδας πως βρέθηκε από την Τεχεράνη στην Ελλάδα, ο νεαρός παίκτης έφερε από το χέρι και την μητέρα του στην πασαρέλα. «Ήρθαμε πριν 9 – 10 χρόνια, ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω με τον Shayan. Μετά, όμως, το βρήκαμε», είπε η μητέρα του.

Πρώτος στην πασαρέλα του «GNTM» περπάτησε ο 23χρονος Ακύλας, ο οποίος συμμετείχε και στον προηγούμενο κύκλο, ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία. «Αχ αγόρι μου, Ακύλα μου. Που είσαι; Καλά, άκου, αφού δεν το πήρε ο άλλος ο Ακύλας, πρέπει να το πάρεις εσύ. Χριστέ μου, τι κούκλος που είσαι…», ήταν η πρώτη αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου βλέποντας ξανά τον Ακύλα. «Δεν ξέρω τι έγκλημα ήταν αυτό που κάνανε. Ελπίζω να βάλανε μυαλό φέτος και να καταλάβανε το λάθος που κάνανε πέρυσι», πρόσθεσε ο Ακύλας στην κάμερα, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να απολογείται: «Δεν θα επαναλάβω το περσινό λάθος. Πέρυσι ήμουν λίγο πιο δύσκολη».

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