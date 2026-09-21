Η ώρα του «GNTM» έφτασε – Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα

Snapshot Το «GNTM 7» ξεκινά απόψε στις 21:00 στο STAR με νέα πρόσωπα, παλιούς διαγωνιζόμενους και ανανεωμένη ομάδα κριτών.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει διπλό ρόλο παρουσιάστριας και κριτή, με τους Λάκη Γαβαλά, Μπέττυ Μαγγίρα και Άγγελο Μπράτη στην κριτική επιτροπή.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει ως Creative Director, ενώ η Γεωργία Μπέζα στηρίζει τους διαγωνιζόμενους στο backstage.

Οι υποψήφιοι αντιμετωπίζουν απαιτητικές δοκιμασίες στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αποδεικνύοντας τα προσόντα και την προσωπικότητά τους.

Στο τέλος της πρεμιέρας θα επιλεγεί ποιοι περνούν στην επόμενη φάση του Bootcamp και ποιοι αποχωρούν από τον διαγωνισμό. Snapshot powered by AI

Τα φώτα ανάβουν ξανά και το «GNTM» επιστρέφει απόψε, στις 21.00, στο STAR, πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ! Νέες προκλήσεις, ανατροπές, εντυπωσιακά concepts και μια ανανεωμένη ομάδα, που είναι έτοιμη να ανακαλύψει το επόμενο top model της χώρας.

Ο διαγωνισμός, που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, ανοίγει έναν νέο κύκλο αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα. Το «GNTM» ανεβάζει τον πήχη της μόδας και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον διαγωνισμό, με υψηλή αισθητική, απαιτητικές δοκιμασίες και ασταμάτητη δράση

Η ανανεωμένη ομάδα συνδυάζει εμπειρία και σύγχρονη ματιά στον χώρο της μόδας. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει διπλό ρόλο παρουσιάστριας και κριτή, ενώ μαζί της στην κριτική επιτροπή βρίσκονται οι Λάκης Γαβαλάς, Μπέττυ Μαγγίρα και Άγγελος Μπράτης. Στον ρόλο της Creative Director επιστρέφει η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα

Το «GNTM 7» ξεκινά δυναμικά, με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά να μετατρέπονται στο πρώτο μεγάλο σκηνικό της φετινής αναζήτησης για το επόμενο top model της χώρας.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και οι κριτές υποδέχονται με ενθουσιασμό τους υποψήφιους και τις υποψήφιες και είναι έτοιμοι να ανακαλύψουν τα πρόσωπα που έχουν όσα χρειάζονται για να διεκδικήσουν μια θέση στον χώρο της μόδας.

Οι υποψήφιοι έρχονται αντιμέτωποι με την κριτική επιτροπή και καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, αλλά και την προσωπικότητα, την αυτοπεποίθηση και τη θέληση που απαιτούνται για να προχωρήσουν στον διαγωνισμό. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα, όμως, κάνουν την εμφάνισή τους και παλιοί γνώριμοι. Συμμετέχοντες που έχουν περάσει στο παρελθόν από το «GNTM» επιστρέφουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ξανά μια ευκαιρία. Άραγε, ο χρόνος που μεσολάβησε ήταν αρκετός για να εξελιχθούν και να τους φέρει πιο κοντά στο όνειρό τους;

Πόζες, πασαρέλες, συγκινητικές στιγμές, αλλά και «ανεβασμένη» διάθεση συνθέτουν το πρώτο επεισόδιο. Στο backstage, η Γεωργία Μπέζα επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά. δίπλα στους διαγωνιζόμενους, εμψυχώνοντας και στηρίζοντάς τους σε κάθε τους βήμα.

Στο τέλος της ημέρας, κάποιοι αποδεικνύουν ότι είναι ήδη έτοιμοι να σταθούν στον χώρο του modeling, κάποιοι χαρακτηρίζονται «ακατέργαστα διαμάντια», ενώ υπάρχουν και εκείνοι που δεν χωρούν σε κανένα «κουτί» και έρχονται για να χαράξουν τον δικό τους δρόμο. Ποιοι θα καταφέρουν να ακούσουν το πολυπόθητο «ΝΑΙ» και να περάσουν στην επόμενη φάση του Bootcamp και ποιοι θα δουν το ταξίδι τους να ολοκληρώνεται πριν καν ξεκινήσει;

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