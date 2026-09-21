Λάρισα: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο στον Αγιόκαμπο

Snapshot Ένας λαγοκέφαλος βάρους περίπου δύο κιλών αλιεύτηκε στον Αγιόκαμπο, στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα.

Το είδος δεν ανήκει στην παραδοσιακή θαλάσσια πανίδα της περιοχής και έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο.

Η παρουσία του λαγοκέφαλου προκαλεί ανησυχία λόγω της επέκτασης και της πιθανής επίδρασής του στο τοπικό θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η αλίευση έγινε σε μια περιοχή με καθαρά νερά, που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Αγιάς. Snapshot powered by AI

Ένας λαγοκέφαλος, βάρους περίπου δύο κιλών, αλιεύτηκε στα νερά του Αγιοκάμπου στη Λάρισα, στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα.

Σύμφωνα με το eleftheria.gr, η αλίευση έγινε από ψαρά της περιοχής και η εμφάνισή του στα παράλια του Δήμου Αγιάς προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα είδος που δεν ανήκει στην παραδοσιακή θαλάσσια πανίδα της περιοχής και τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει την παρουσία του στη Μεσόγειο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η αλίευση έγινε στον Αγιόκαμπο, σε μια περιοχή που αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των παραλίων της Αγιάς και διαθέτει ένα θαλάσσιο περιβάλλον που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται από την καθαρότητα των νερών του.

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