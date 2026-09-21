Φωτιά στην περιοχή Σαμαράκι Αργολίδας - Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι στην Αργολίδα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα,4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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