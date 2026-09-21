Στήριξη Μαρινάκη σε Σδούκου: Όχι στο «τέρας» των προσωπικών επιθέσεων και της «ανθρωποφαγίας»

Snapshot κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε στήριξη στην Αλεξάνδρα Σδούκου μετά από αντιπαράθεση με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου κατήγγειλε ότι δέχθηκε υποτιμητική και σεξιστική αναφορά σχετικά με την επαγγελματική της πορεία.

Η Σδούκου ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί για τη συμπεριφορά του Φαραντούρη και την παραμονή του στο κόμμα.

Ο Μαρινάκης τόνισε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπερνιούνται και απέρριψε τις προσωπικές επιθέσεις και την «ανθρωποφαγία».

Ζήτησε από τον ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να απομονώσει τέτοιες συμπεριφορές στο κόμμα του. Snapshot powered by AI

Την Αλεξάνδρα Σδούκου στήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έπειτα από την αντιπαράθεση που προκλήθηκε σε τηλεοπτική συζήτηση στο Open μεταξύ της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νικόλα Φαραντούρη

Σε δήλωσή της, η Αλεξάνδρα Σδούκου κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης δέχθηκε, όπως υποστηρίζει, «υποτιμητική και σεξιστική» αναφορά σχετικά με την επαγγελματική της πορεία στο Δημόσιο.

Η ίδια αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη φράση «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς», ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και να λάβει θέση σχετικά με την παραμονή του κ. Φαραντούρη στο κόμμα.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών.

Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το «τέρας» των προσωπικών επιθέσεων και της «ανθρωποφαγίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές

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