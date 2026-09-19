Σδούκου: Η αναβάθμιση της οικονομίας έχει οφέλη για επιχειρήσεις και πολίτες

«Με βάση τα όρια της οικονομίας μας, μ' αυτά που διαθέτουμε, θα στηριχτούν οι πολίτες, με προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης»

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Σδούκου: Η αναβάθμιση της οικονομίας έχει οφέλη για επιχειρήσεις και πολίτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Στην ανάγκη στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους Moody's και Scope Ratings, στη σημασία της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας, αλλά και στο πολιτικό σκηνικό και στις δημοσκοπήσεις αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24.

Ερωτώμενη για τα πρόσφατα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, η κ. Σδούκου τόνισε: «όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη. Με βάση τα όρια της οικονομίας μας, μ' αυτά που διαθέτουμε, θα στηριχτούν οι πολίτες, με προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης».

Η κ. Σδούκου έθεσε το θέμα σε συνάρτηση με την διεθνή κατάσταση. «Βλέπουμε όλοι ποια είναι η διεθνής κατάσταση σήμερα, στα Στενά του Ορμούζ, στην Ουκρανία. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση, καταστρέφονται πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ακρίβεια στα καύσιμα και συνολικά το αυξημένο κόστος ζωής» και «η κυβέρνηση το κάνει διαρκώς».

Αναφερόμενη στις τελευταίες αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους Moody's και Scope Ratings, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι «οι ανακοινώσεις αναβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης αποτελούν ακόμα μια διεθνή αναγνώριση των αντοχών και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Είναι μια ακόμα πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής, με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική αξιοπιστία. Είναι μια ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, που ενισχύει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας».

Όπως τόνισε, «σήμερα το επιτόκιο δανεισμού των ελληνικών ομολόγων είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο κάποιων χωρών του G7. Η Ελλάδα είναι σε θέση να δανείζεται φθηνότερα από ορισμένες από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Τα ίδια ομόλογα, πριν από μόλις μία δεκαετία, θεωρούνταν "σκουπίδια". Αυτή ήταν η βαθμίδα αξιολόγησής τους. Αυτό ακριβώς δείχνει τον δρόμο που διανύσαμε και τη βελτίωση της οικονομίας».

Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε, έχει αντίκτυπο και στο εσωτερικό «καθώς δεν διασφαλίζει μόνο καλύτερους όρους δανεισμού για τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, κάτι που σημαίνει ανάπτυξη και δουλειές. Μπορεί λοιπόν η αντιπολίτευση να υποτιμά ή ακόμα και να ειρωνεύεται το γεγονός ότι, εν μέσω διεθνούς κρίσης, δύο διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν τη χώρα, όμως αυτό δεν αναιρεί στο ελάχιστο την πραγματική σημασία της».

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «είμαστε πάνω από το 30% στις δημοσκοπήσεις. Προφανώς είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι, αλλά δεν εφησυχάζουμε». Η εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε πως η αυτοδυναμία «είναι εφικτή» αλλά «έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο» και στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε «από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας» καταλήγοντας πως «ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος κάθε μέρα. Εάν τα λύνουμε, εάν είμαστε σοβαροί και αποτελεσματικοί, εάν συνεχίσουμε να λειτουργούμε με σεβασμό στον πολίτη, οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν ξανά».

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