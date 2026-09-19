Ζάκυνθος: Άφαντη για μία εβδομάδα η 62χρονη τουρίστρια - Σε περιοχή με πηγάδια εστιάζουν οι έρευνες

Snapshot Η 62χρονη τουρίστρια από τη Ρουμανία αγνοείται στη Ζάκυνθο από το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή «Μαύρα» λόγω πολλών πηγαδιών και επικίνδυνων σημείων, με τη χρήση εκπαιδευμένου σκύλου της ΕΜΑΚ.

Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της στο νησί για διακοπές και είχε προγραμματίσει τρεις εκδρομές που δεν πραγματοποίησε.

Η καταγγελία για την εξαφάνιση έγινε από το ξενοδοχείο την Τρίτη, ενώ η τελευταία καταγραφή της είναι από κάμερες ασφαλείας κοντά στο ξενοδοχείο και στο κέντρο του Αλυκανά.

Η αστυνομία ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου του νησιού, καθώς και το νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για την αγνοούμενη 62χρονη τουρίστρια στη Ζάκυνθο, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από το περασμένο Σάββατο.

Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Ρουμανία, εθεάθη τελευταία φορά από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων, κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε, το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, καθώς η γυναίκα βρισκόταν μόνη της στο νησί για διακοπές, η καταγγελία στην αστυνομία έγινε από το ξενοδοχείο την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας του Αλυκανά, Σπύρο Τουρίκη, ο οποίος μίλησε στο imerazante.gr, οι έρευνες πλέον έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή «Μαύρα».

Στο στόχαστρο των ερευνών τα πηγάδια

Όπως δήλωσε ο κ. Τουρίκης, η περιοχή που βρίσκεται στη θέση «Μαύρα» έχει πολλά επικίνδυνα σημεία και πηγάδια, ενώ παράλληλα περνάει και ποτάμι. Οι έρευνες συνεχίζονται με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της ΕΜΑΚ προκειμένου να εντοπιστεί και από την οσμή.

Το σημείο αυτό ωστόσο είναι αρκετά πολυσύχναστο από τουρίστες, κάτι που δυσκολεύει τον εντοπισμό της οσμής της γυναίκας από τον σκύλο-ιχνηλάτη. Η προϊστάμενη της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη, δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

«Υπάρχει το κλιμάκιο του Α.Τ. Αλυκών, άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών με εκπαιδευμένο σκύλο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εμείς σαν Πολιτική Προστασία», ανέφερε σχετικά με τις έρευνες. Πρόσθεσε επίσης ότι η αστυνομία ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου του νησιού, αλλά και το νοσοκομείο.

Έκανε διακοπές μόνη της

Όπως ανέφερε η κ. Μουζάκη, η γυναίκα είχε έρθει μόνη της στο νησί και είχε κλείσει να πάει σε tour τις ημέρες που υπολείπονταν για τις διακοπές της.

«Είχε κλείσει, σύμφωνα με τα δεδομένα του ξενοδοχείου τρεις εκδρομές για να κάνει τις μέρες που υπολείπονταν για τις διακοπές της, αλλά από το Σάββατο πρωί δεν εμφανίστηκε ποτέ σε αυτό το γραφείο. Η επίσημη όμως δήλωση προς την αστυνομία έγινε την Τρίτη το βράδυ».

Η 62χρονη εθεάθη για τελευταία φορά νωρίς το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων της περιοχής φέρεται να την καταγράφει να περπατά στο κέντρο του Αλυκανά, έως περίπου τις 10:00 το πρωί.

Ένας επιχειρηματίας της περιοχής, που φέρεται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε, ανέφερε: «Μια γυναίκα ήρθε στην είσοδο και με ρώτησε αν περνάει ο δρόμος απέναντι από το ποτάμι. Της είπα όχι και έφυγε. Τώρα που πήγε δεν ξέρω… Είχε τα χαρακτηριστικά που μου έδειξαν, πάνε 3-4 μέρες και άκουσα ότι έχει εξαφανιστεί».

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