Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στην περιοχή του Αλυκανά

Τελευταία φορά την είδαν το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στην περιοχή του Αλυκανά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια ρουμανικής καταγωγής στην περιοχή του Αλυκανά στη Ζάκυνθο από το πρωί του Σαββάτου.
  • Η γυναίκα εθεάθη τελευταία φορά στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Πολιτικής Προστασίας.
  • Χρησιμοποιούνται drone για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
  • Αναμένεται άφιξη κλιμακίου της ΕΜΑΚ στο νησί για ενίσχυση των ερευνών.
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας Ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλυκανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, η 62χρονη τουρίστρια εθεάθη για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο όπου διέμενε και από τότε αγνοούνται τα ίχνη της.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη χρήση drone, ενώ εκτάκτως αναμένεται στο νησί κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες.

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