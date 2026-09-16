Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Συγκλονιστική μαρτυρία υπαλλήλου των γιατρών στο ιατρείο

Snapshot Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το χρονικό διάστημα από την είσοδό του στο ιατρείο έως την κλήση του ΕΚΑΒ.

Μία υπάλληλος του ιατρείου που καθάρισε το δωμάτιο μετά το περιστατικό δήλωσε ότι βρισκόταν στον χώρο αλλά όχι στο δωμάτιο όπου ήταν ο Μαζωνάκης με τους γιατρούς.

Η υπάλληλος διέψευσε τους ισχυρισμούς της γιατρού ότι φώναξε βοήθεια, καθώς δεν άκουσε καμία φωνή.

Υπέδειξε ότι δέχθηκε πιέσεις να μην αποκαλύψει την αλήθεια για το τι συνέβη στο ιατρείο.

Όλοι στο ιατρείο ήταν σοκαρισμένοι και ευχήθηκαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Αναπάντητα παραμένουν δεκάδες ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και για το διάστημα από την είσοδό του στο ιατρείο έως την κλήση του ΕΚΑΒ.

Μία από τις τέσσερις υπαλλήλους των δύο προφυλακιστέων γιατρών σε δηλώσεις της στο Mega περιέγραψε τις στιγμές μέα στο ιατρείο από την ώρα που μπήκε ο γνωστός τραγουδιστής μέχρι και τη στιγμή που βγήκε πάνω σε καρεκλάκι του ΕΚΑΒ.

Όπως ανέφερε η υπάλληλος του ιατρείου ήταν στον χώρο αλλά όχι στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Μαζωνάκης με τους γιατρούς. Σημείωσε ότι τον είδε στο καρεκλάκι του ΕΚΑΒ ενώ διέψευσε τους ισχυρισμούς της γιατρού ότι φώναξε βοήθεια καθώς σύμφωνα με την ίδια δεν άκουσε κάποια φωνή.

Όπως σημείωσε η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να ακουμπήσει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καθώς το έκανε μόνο η γιατρός, τονίζοντας ότι η μοναδική της αρμοδιότητα ειανι να καθαρίσει το δωμάτιο μετά την κάθε επίσκεψη.

Παράλληλα, άφησε υπονοούμενα ότι δέχθηκε πιέσεις να μην αποκαλύψει τις πραγματικά συνέβη.

Αναλυτικά όλα όσα είπε η υπάλληλος του ιατρείου:

«Ξεχνάτε όλοι ότι είμαστε εργαζόμενοι εκεί πραγματικά και ότι προσπαθούσε να βγάλουμε το ψωμί μας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο ξαφνικά να βρεθείς σε ένα τέτοιο πράγμα».

Εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς δεν ήσασταν στον χώρο

«Εννοείται πως δεν ήμουν. Για αυτό λέω ότι και εμείς βρισκόμαστε μπλεγμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε κατι προσπαθούν με το ζόρι να μας πάρουν κάτι, μα δεν έχουμε να πούμε κάτι. Συνήθως όταν δουλεύεις σπάνια κοιτάς την ώρα. Δεν είμαστε με το ρολόι στο χέρι καμία από εμάς».

«Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα. Αυτό είναι της κυρίας .... να βάλει ένα φίλτρο, να βγάλει ένα φίλτρο, να βάλει φλέβα, να βγάλει φλέβα ή ότι κάνει. Η δικιά μας η δουλεία φεύγοντας από το ιατρείο είναι να αλλάξουμε ένα σεντονάκι ξέρω γω που τσαλακώθηκε στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι και καν αν καθάρισα καθόλου. Δεν το θυμάμαι στον πανικό και σε όλο αυτό που ζήσαμε με εκατόν πενήντα παλμούς η καθεμιά και την ανησυχία μας και την τρομάρα που περάσαμε. Εννοείται ότι τον είδαμε (τον Μαζωνάκη), Τον είδα φεύγοντας από τον διάδρομο που περνούσε με το ΕΚΑΒ στην καρεκλίτσα».

Θα πάθατε σοκ έτσι;

«Ναι, ναι εννοείται, εννοείται πως ναι. Ότι και να πω είναι λίγο. Ο Μαζωνάκης φίλε μου! Ο Μαζωνάκης. Δηλαδή; Απίστευτο! Απίστευτο! Απίστευτο! Και για μας και στενάχωρο πολύ και τα πάντα όλα».

Καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα που πέθανε ο Μαζωνάκης ήταν, ήσασταν πολλοί άνθρωποι μέσα στο ιατρείο

«Ήμασταν μέσα στο ιατρείο. Βέβαια. Ήμασταν στο χώρο, αλλά δεν ήμασταν μέσα να ξέουμε τι γίνεται».

Άρα δεν ακούσατε ούτε το βοήθεια, ελάτε ΕΚΑΒ κτλ;

«Όχι Παναγία μου. Όχι, όχι, Πω, πω, πω, πω όχι! Τι είναι αυτά; Όχι. Είμαστε όλοι πάρα πολύ στεναχωρημένοι με αυτό. Μακάρι να βρει δικαιοσύνη και να καταλήξει να δει τι έχει γίνει. Ν μάθουμε όλοι μας τι έχει γίνει. Κρίμα για τον Μαζωνάκη πραγματικά. «Ζω για ΜΑζώ» φωνάζαμε και εμείς. «Ζω για Μαζώ» όλοι «Ζω για Μαζώ»».

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