Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

Περισσότεροι από 85.000 φίλαθλοι γέμισαν το Monumental για μια βραδιά αφιερωμένη στον αρχηγό της εθνικής Αργεντινής.

Γιάννης Φιλιππάκος

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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  • Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την εθνική Αργεντινής σε ένα γεμάτο Monumental στάδιο, ολοκληρώνοντας 21 χρόνια παρουσίας στην ομάδα.
  • Στον αγώνα απέναντι στο Μπενίν, η Αργεντινή νίκησε 3-0 και ο Μέσι είχε συμμετοχή σε όλα τα γκολ, πετυχαίνοντας το τελευταίο του γκολ με την εθνική.
  • Η τελετή αποχαιρετισμού περιελάμβανε συγκινητικές στιγμές πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον Μέσι να δακρύζει και το γήπεδο να τον αποθεώνει συμβολικά στο 10ο λεπτό.
  • Ο Μέσι ευχαρίστησε τους φιλάθλους και τους συμπαίκτες του μετά το παιχνίδι, εκφράζοντας τη δυσκολία του να αποχωριστεί την εθνική ομάδα.
  • Ο Μέσι ολοκλήρωσε την καριέρα του στην εθνική με 208 συμμετοχές, 126 γκολ και σημαντικές κατακτήσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 και τα Copa América 2021 και 2024.
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Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 21 ετών με την «αλμπισελέστε».

Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι απέναντι στο Μπενίν έγινε στο κατάμεστο Monumental του Μπουένος Άιρες, όπου περισσότεροι από 85.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες για να πουν το δικό τους «αντίο» στον 39χρονο αρχηγό.

Η Αργεντινή επικράτησε με 3-0, με τον Μέσι να έχει συμμετοχή και στα τρία γκολ: μοίρασε δύο ασίστ και σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, φτάνοντας τα 126 τέρματα με την εθνική ομάδα.

Η συγκίνηση πριν από τη σέντρα

Το κλίμα είχε αρχίσει να φορτίζεται ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής του λεωφορείου της εθνικής προς το Monumental, ενώ ο Μέσι καταγράφηκε εμφανώς συγκινημένος να κοιτάζει τον κόσμο από το παράθυρο.

Στο γήπεδο, η Αργεντινή είχε ετοιμάσει σειρά εκδηλώσεων για τον τελευταίο αγώνα του αρχηγού της. Στον αγωνιστικό χώρο απλώθηκε μια τεράστια φανέλα με το «10» και τη λέξη «Gracias», ενώ ο Μέσι έκανε την είσοδό του μαζί με τους τρεις γιους του, Τιάγκο, Ματέο και Τσίρο.

Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ εμφανώς συγκινημένος ήταν και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι.

Το παιχνίδι σταμάτησε στο 10ο λεπτό

Το πρώτο μεγάλο χειροκρότημα ήρθε στο 10ο λεπτό, σε μια συμβολική κίνηση για τον αριθμό που συνδέθηκε όσο κανένας άλλος με τον Μέσι.

Ο αγώνας διακόπηκε για λίγο και ολόκληρο το Monumental σηκώθηκε όρθιο, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Στην αποθέωση συμμετείχαν και οι ποδοσφαιριστές του Μπενίν.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Η Αργεντινή, όμως, μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος.

Στο 48ο λεπτό, ο Μέσι εκτέλεσε κόρνερ και ο Νικολάς Οταμέντι άνοιξε το σκορ. Λίγο αργότερα, ο αρχηγός της Αργεντινής έδωσε τη δεύτερη ασίστ του στον Νίκο Παζ για το 2-0.

Το γκολ που περίμενε όλο το γήπεδο ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι. Ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0, πετυχαίνοντας το τελευταίο του γκολ με την εθνική ομάδα.

Το τελευταίο «αντίο»

Μετά το τελικό σφύριγμα, το παιχνίδι έδωσε τη θέση του στο αποχαιρετιστήριο τελετουργικό.

Οι συμπαίκτες του, οι ποδοσφαιριστές του Μπενίν και μέλη της αποστολής τον αγκάλιασαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι φίλαθλοι παρέμειναν στις εξέδρες φωνάζοντας το όνομά του.

Ο Μέσι πήρε στη συνέχεια το μικρόφωνο και ευχαρίστησε τον κόσμο, τους συμπαίκτες του και όσους βρέθηκαν δίπλα του στα περισσότερα από δύο δεκαετίες παρουσίας του στην εθνική.

«Το να μην ξανάρθω θα πονέσει πολύ», είπε μεταξύ άλλων, μιλώντας για το τέλος της πορείας του με την Αργεντινή.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα και σόου με drones πάνω από το Monumental, τα οποία σχημάτισαν εικόνες από την καριέρα του, το Παγκόσμιο Κύπελλο και το μήνυμα «Gracias Leo».

Ο Μέσι έκλεισε την καριέρα του στην εθνική με 208 συμμετοχές και 126 γκολ, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, τα Copa América του 2021 και του 2024 και τη Finalissima του 2022.

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