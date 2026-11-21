Snapshot Από το βράδυ της Κυριακής αναμένονται ενίσχυση νοτιάδων, βροχές και τοπικές καταιγίδες, με τη Δευτέρα να είναι η πιο δύσκολη ημέρα καιρικά.

Οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο, επηρεάζοντας σημαντικά το σκηνικό του καιρού.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από τη βόρεια Ελλάδα την Τρίτη και θα επεκταθεί σταδιακά στη νότια, με μέγιστες τιμές κάτω από 20 βαθμούς την Τετάρτη.

Οι βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να επηρεάσουν τη συγκομιδή ελιάς, καθώς η περίοδος είναι κρίσιμη για τους ελαιοπαραγωγούς.

Από την Τρίτη αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών με δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, χωρίς έντονη ψυχρή εισβολή. Snapshot powered by AI

Αλλεπάλληλες αλλαγές στο σκηνικό του καιρού φέρνουν οι επόμενες ημέρες, καθώς η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας δίνει τη θέση της σε ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων, πριν από την επιστροφή σε πιο κανονικά για την επίπεδα.

Σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος πλησίασε τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, η αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr, οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι συμβάλουν στην υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ το νέο βαρομετρικό αναμένεται από το τέλος του Σαββατοκύριακου.

Η Κυριακή θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα, καθώς από το απόγευμα και κυρίως τις βραδινές ώρες προβλέπεται αύξηση των νεφώσεων.

Οι πρώτες βροχές αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η αλλαγή αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή τη Δευτέρα, όταν το νέο σύστημα θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στη δυτική, βόρεια και ανατολική Ελλάδα, καθώς και σε νοτιότερες περιοχές της χώρας.

Αντίθετα, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν λιγότερο.

Οι άνεμοι θα αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, με τις εντάσεις να φτάνουν έως τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τουλάχιστον τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Οι καιρικές συνθήκες έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τους ελαιοπαραγωγούς, καθώς η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη και οι βροχοπτώσεις ή οι δυνατοί άνεμοι μπορούν να επηρεάσουν τον προγραμματισμό των εργασιών.

Η νέα κακοκαιρία δεν προβλέπεται να διαρκέσει πολλές ημέρες.

Από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με την απομάκρυνση του συστήματος, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σταδιακά σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, συμβάλλοντας στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από τη βόρεια Ελλάδα, με την πτώση να επεκτείνεται σταδιακά και στις νοτιότερες περιοχές.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι μέγιστες τιμές σε αρκετές περιοχές της χώρας προβλέπεται να παραμείνουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει περίπου τους 12 με 13 βαθμούς, ενώ αισθητή θα είναι η πτώση και στην Κρήτη.

Με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα, πάντως, δεν διαφαίνεται έντονη ψυχρή εισβολή.

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