Snapshot Στο Χαλάνδρι σημειώθηκε διακοπή ρεύματος το απόγευμα του Σαββάτου λόγω βλάβης σε γραμμή μέσης τάσης.

Η βλάβη προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να γίνει από τις 19:30. Snapshot powered by AI

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σε πολλές περιοχές του Χαλανδρίου το απόγευμα του Σαββάτου, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Η διακοπή οφείλεται σε βλάβη σε γραμμή μέσης τάσης, η οποία έχει επηρεάσει την ομαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τη ΔΕΔΔΗΕ.

Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί από τις 19:30.

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