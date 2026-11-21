Χωρίς ρεύμα το Χαλάνδρι - Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση
Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται στο Χαλάνδρι, εξαιτίας βλάβης σε γραμμή μέσης τάσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
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- Στο Χαλάνδρι σημειώθηκε διακοπή ρεύματος το απόγευμα του Σαββάτου λόγω βλάβης σε γραμμή μέσης τάσης.
- Η βλάβη προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.
- Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να γίνει από τις 19:30.
Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σε πολλές περιοχές του Χαλανδρίου το απόγευμα του Σαββάτου, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.
Η διακοπή οφείλεται σε βλάβη σε γραμμή μέσης τάσης, η οποία έχει επηρεάσει την ομαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τη ΔΕΔΔΗΕ.
Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί από τις 19:30.
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