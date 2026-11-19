19/11/2026 6:30:00 πμ 19/11/2026 5:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΣΙΜΩΝΙΔΗ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΙΩΝΟΣ - ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΟΥ 450 Συντήρηση

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΒΙΚ.ΟΥΓΚΟ απο κάθετο: ΒΙΚ.ΟΥΓΚΟ 58 έως κάθετο: Θ.ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:Θ.ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ έως κάθετο: ΚΟΔΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 1267 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1264 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ 76 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΑΙΑΝΡΟΥ 70 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 1609 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1266 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΣΙΟΝΗΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΣΙΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1263 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ 32, 36 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1608 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 12:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΚΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΩΝΙΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΩΝΥΜΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΚΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΚΡΙΔΗ απο κάθετο: ΕΥΩΝΥΜΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟ ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ απο κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΒΩΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1618 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 12:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΓΑΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΟΡΜΟΒΙΤΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: 2ΗΠΑΡΟΔΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1266 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 12:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 21, 25, 31 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1627 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΖΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΡΒΑΝΑ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ. 776 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΚΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΜΒΡΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 580 Λειτουργία

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΡΦΥΡΑ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΩΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ. 777 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 4:00:00 μμ Π.ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ. 778 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΔΕΛΤΑ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΑΡΕΦΗ. 779 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ. 780 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 4:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ. 781 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΡΕΧΑΝΗ, ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 782 Κατασκευές

19/11/2026 8:00:00 πμ 19/11/2026 5:00:00 μμ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΟΒΗΣ, ΔΑΙΔΑΛΟΥ, ΙΚΑΡΟΥ, ΑΙΣΩΠΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ, ΝΥΜΦΩΝ, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΑΙΟΛΟΥ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΘΕΤΙΔΟΣ, ΑΡΗ, ΗΡΑΣ, ΝΗΡΗΙΔΩΝ, ΗΒΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΕΚΑΒΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ, ΟΡΦΕΑ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΠΥΘΙΑΣ, ΔΑΝΑΗΣ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ. 783 Κατασκευές

19/11/2026 8:30:00 πμ 19/11/2026 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΟΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΟΡΙΝΟΥ ΝΟ9 έως κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΙΣΧΡΟΥ απο κάθετο: ΠΟΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΗ απο κάθετο: ΚΑΛΑΙΣΧΡΟΥ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 1615 Κατασκευές

19/11/2026 8:30:00 πμ 19/11/2026 10:30:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΚΑΔΜΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 5, 6, 8, 10 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΚΑΔΜΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 4 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ 1610 Κατασκευές

19/11/2026 8:30:00 πμ 19/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ 1612 Κατασκευές

19/11/2026 8:30:00 πμ 19/11/2026 12:30:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ 11 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΚΑΒΗΣ 1 - 3 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ 1613 Κατασκευές

19/11/2026 9:00:00 πμ 19/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΚΑΔΜΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΔΜΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1614 Κατασκευές

19/11/2026 9:00:00 πμ 19/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20 έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1611 Κατασκευές

19/11/2026 9:00:00 πμ 19/11/2026 1:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14, 18 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 13, 15, 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1616 Κατασκευές

19/11/2026 10:00:00 πμ 19/11/2026 2:00:00 μμ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ : ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΚΡΥΣΤΑΛΗ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΣΟΛΩΜΟΥ, Κ.ΠΑΛΑΜΑ, Γ.ΣΕΦΕΡΗ, ΒΑΡΝΑΛΗ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ 785 Συντήρηση