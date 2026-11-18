Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (18/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΑΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΡΙΣΘΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1259
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 11:00:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 49 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1604
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1262
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|5651
|Λειτουργία
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ 19 έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ 27, 23, 19 ααπό: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1600
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 1:00:00 μμ
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΝΕΙΛΟΥ έως κάθετο: ΥΦΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΥΦΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1260
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ.
|773
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 2:30:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΓΡΙΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑ. ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΖΟΛΩΤΑ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Δ. ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΥΡΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑ
|1606
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 2:30:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΓΡΙΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑ. ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΖΟΛΩΤΑ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Δ. ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΥΡΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑ
|1606
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 182 - 196 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 187 - 189 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 3:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
|517
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΝΟ 195 έως κάθετο: ΝΟ 201 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΕΩΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ.
|770
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΥΚΛΩΝ.
|771
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΩΣ ΤΣΟΥΝΤΑ.
|775
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΟΥΣ: ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΤΡΙΒΕΛΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΩΣ ΚΡΙΕΖΗ, ΟΔΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΒΕΛΑ ΕΩΣ ΣΥΓΓΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΚΡΙΕΖΗ.
|43
|Συντήρηση
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΥΤΗΣ.
|772
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΩΣ ΤΣΟΥΝΤΑ.
|775
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΟΥΣ: ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΤΡΙΒΕΛΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΩΣ ΚΡΙΕΖΗ, ΟΔΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΒΕΛΑ ΕΩΣ ΣΥΓΓΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΚΡΙΕΖΗ.
|43
|Συντήρηση
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 5:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΛΟΥΤΣΑ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΟΥΡΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ - Λ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΕΛΕΙΩΝ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΕΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΔΑΦΝΩΝ - ΣΑΜΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΡΟΥ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΑ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ - ΒΑΘΗΣ - ΤΕΓΕΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|555
|Λειτουργία
|18/11/2026 8:00:00 πμ
|18/11/2026 5:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
|Συντήρηση
|18/11/2026 8:30:00 πμ
|18/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΣΙΠΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1607
|Κατασκευές
|18/11/2026 8:30:00 πμ
|18/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 20 έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
|1604
|Κατασκευές
|18/11/2026 9:00:00 πμ
|18/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΒΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΒΕΙΚΟΥ 1, 3 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1602
|Κατασκευές
|18/11/2026 9:00:00 πμ
|18/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 35 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 55 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1601
|Κατασκευές
|18/11/2026 10:30:00 πμ
|18/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ 12 από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ 17, 19 από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ
|1605
|Κατασκευές
|18/11/2026 12:00:00 μμ
|18/11/2026 3:00:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 79 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΝΕΥΤΩΝΟΣ 25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1603
|Κατασκευές
|18/11/2026 12:00:00 μμ
|18/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:Β.ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1261
|Κατασκευές
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