Snapshot Ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ κρίθηκε ένοχος για την πρόκληση των πυρκαγιών στο Πάσιφικ Παλισέιντς και Μαλιμπού που προκάλεσαν 12 θανάτους και κατέστρεψαν πάνω από 6.800 κτήρια.

Η ποινή του θα εκδοθεί τον Μάρτιο και κινδυνεύει με φυλάκιση 5 έως 20 ετών για κάθε κατηγορία εμπρησμού.

Η δίκη βασίστηκε σε στοιχεία γεωεντοπισμού, βίντεο ασφαλείας και μαρτυρικές καταθέσεις που συνέδεαν τον Ρίντερκνεχτ με την πυρκαγιά.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από εκδίκηση και οργή, έχοντας αρνητική πεποίθηση για τους κατοίκους της περιοχής.

Οι πυρκαγιές του Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες είχαν συνολικά ως αποτέλεσμα 31 θανάτους και την καταστροφή 16.000 κτιρίων. Snapshot powered by AI

Ένοχος για εμπρησμό κρίθηκε ο 30χρονος Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τις πυρκαγιές που έπληξαν το Πάσιφικ Παλισέιντς και τμήματα του Μαλιμπού τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άτομα και να καταστραφούν περισσότερα από 6.800 κτήρια.

Ο Ρίντερκνεχτ, ο οποίος είχε δηλώσει αθώος, καταδικάστηκε για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες. Η επιβολή της ποινής του έχει οριστεί για τις 17 Μαρτίου, οπότε και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από πέντε έως 20 έτη για κάθε κατηγορία.

Ο Ρίντερκνεχτ κρίθηκε ένοχος για την πρόκληση πυρκαγιάς την 1η Ιανουαρίου του περασμένου έτους, η οποία έκαιγε απαρατήρητη βαθιά μέσα στα ριζικά συστήματα πριν αναφλεγεί εκ νέου έξι ημέρες αργότερα.

Μία από τις κατηγορίες αφορούσε στην πρόκληση της αρχικής πυρκαγιάς σε θαμνώδη περιοχή, ενώ η άλλη επικεντρώθηκε στις ζημιές που προκλήθηκαν όταν η πυρκαγιά αναζωπυρώθηκε και εξελίχθηκε σε καταστροφική.

Ο Ρίντερκνεχτ είναι κάτοικος του Λος Άντζελες και πρώην οδηγός υπηρεσίας διανομής μέσω εφαρμογής.

Οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι ο Ρίντερκνεχτ οδηγήθηκε από εκδίκηση, οργή και μοναξιά, επειδή δεν είχε πού να πάει για τις διακοπές.

Αναφέρθηκαν σε δεδομένα γεωεντοπισμού από το iPhone του, σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έδειχναν τη θέση του αυτοκινήτου του και σε μαρτυρικές καταθέσεις επιβατών.

Ισχυρίστηκαν ότι ο Ρίντερκνεχτ είχε μια «βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι οι πλούσιοι κατέστρεφαν τον κόσμο» και, ως εκ τούτου, προκάλεσε σκόπιμα τη φωτιά στην πλούσια γειτονιά.

Η πυρκαγιά ήταν μία από τις πολλές που ξέσπασαν διαδοχικά σε ολόκληρη την περιοχή του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο, οι οποίες συνολικά προκάλεσαν το θάνατο 31 ανθρώπων και κατέστρεψαν 16.000 κτίρια.

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