Snapshot Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι χτύπησε αμερικανικό μαχητικό F-16 και δημοσίευσε σχετικό βίντεο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό.

Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι δεν έγινε καμία επίθεση σε αμερικανικό F-16 στη Μέση Ανατολή.

Όλα τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί. Snapshot powered by AI

Το Ιράν επιμένει ότι χτύπησε την Παρασκευή αμερικανικό μαχητικό F-16 και έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο. Ωστόσο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι αρμόδια για όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, διέψευσε ότι υπήρξε τέτοια επίθεση.

Σε ανάρτηση στο Χ η CENTCOM αναφέρει τον ισχυρισμό του Ιράν, τον οποίο αποκαλεί ψευδή. «ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ: Το Σώμα των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν ισχυρίζεται ότι χθες έπληξε και προκάλεσε ζημιές σε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16, αναγκάζοντάς το να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Αυτό είναι ΨΕΥΔΕΣ», ανέφερε η CENTCOM.Και συνέχισε: «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Ιράν δεν έκανε καμία επίθεση χθες σε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16. Όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν το Σάββατο ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότ ι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον αμερικανικού μαχητικού F-16 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ αυτό πετούσε πάνω από τον Περσικό Κόλπο.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, το αεροσκάφος υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την αποστολή του και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε κοντινό αεροδρόμιο.