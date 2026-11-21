Snapshot Ο 28χρονος Λόγκαν Μούμφορντ συνθλίφθηκε από το αυτοκίνητο που βοηθούσε να στηρίξει όταν ο γρύλος έσπασε.

Η μητέρα του Μούμφορντ, που ήταν μέλος των διασωστών στο σημείο, ανακάλυψε ότι το θύμα ήταν ο ίδιος ο γιος της.

Ο Λόγκαν μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Οι παραϊατρικοί τόνισαν ότι καμία εκπαίδευση δεν μπορεί να προετοιμάσει κάποιον να αντιμετωπίσει έκτακτο περιστατικό που αφορά το ίδιο του το παιδί.

Έχει ξεκινήσει διαδικτυακός έρανος που έχει συγκεντρώσει πάνω από 61.000 δολάρια για τη σύζυγο και τα παιδιά του Λόγκαν. Snapshot powered by AI

Μία μητέρα αφιερωμένη στο να σώζει ζωές ως ανταποκρίτρια πρώτης ανάγκης σε μία μικρή πόλη της Γιούτα των ΗΠΑ, έζησε τον απόλυτο εφιάλτη κάθε γονιού, όταν κλήθηκε στο σημείο ενός θανατηφόρου συμβάντος, όπου ανακάλυψε ότι θύμα ήταν ο ίδιος ο γιος της.

Ο 28χρονος Λόγκαν Μούμφορντ, βοηθούσε μια γειτόνισσα με το αυτοκίνητό της το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο γρύλος που κρατούσε το όχημα, έσπασε, συνθλίβοντάς τον.

Ενώ οι γείτονες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να βγάλουν τον Μούμφορντ από κάτω από το αυτοκίνητο, έφτασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης, ανάμεσά του ήταν και η μητέρα του, στο πλήρωμα των παραϊατρικών.

Μόνο όταν κάποιος ανέφερε το όνομα του Μούμφορντ, η μητέρα «βίωσε τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού», καθώς προσπαθούσε να σώσει τη ζωή του γιου της, όπως έγραψε ένας συνάδελφός της, επίσης παραϊατρικός της κομητείας Σέβιερ, σε δήλωση που εκδόθηκε μέσω του γραφείου του σερίφη.

Οι πρώτοι ανταποκριτές χρησιμοποίησαν έναν γρύλο δαπέδου για να φτάσουν στον Μούμφορντ, ο οποίος «δεν ανταποκρινόταν και παρουσίαζε εμφανές σοβαρό τραύμα στο κεφάλι», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Utah Valley Medical Center, όπου ο νεαρός πατέρας ενός αγοριού 3 ετών και ενός κοριτσιού 1 έτους υπέκυψε στα τραύματά του.

«Ως πρώτοι ανταποκριτές, προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις πιο καταστροφικές καταστάσεις της ζωής. Εκπαιδευόμαστε για το αδιανόητο και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα όταν οι άλλοι μας χρειάζονται περισσότερο», ανέφερε η δήλωση των παραϊατρικών.

«Όμως, καμία εκπαίδευση δεν μπορεί να προετοιμάσει μια μητέρα να αντιμετωπίσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορά το ίδιο της το παιδί, ή μια σύζυγο να βλέπει τον άνθρωπο που αγαπά να παλεύει για τη ζωή του.»

«Πίσω από κάθε κλήση έκτακτης ανάγκης κρύβεται μια οικογένεια, μια ιστορία και μια κοινότητα που έχει αλλάξει για πάντα. Χθες το βράδυ, αυτή η τραγωδία έγινε υπερβολικά προσωπική για έναν από εμάς», πρόσθεσε η δήλωση.

Ένας διαδικτυακός έρανος έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα πάνω από 61.000 δολάρια για τη σύζυγό του, τη Λόρα, και τα μικρά τους παιδιά.