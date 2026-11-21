Snapshot Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε την ανάγκη διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων ως ζήτημα ταυτότητας και συλλογικής αξιοπρέπειας.

Η καθολική διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων παραμένει ένα δίκαιο αίτημα που πρέπει να υπηρετείται με τεκμηρίωση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει διαχρονική παρουσία τριών χιλιετιών με σημαντική προσφορά στα γράμματα, τις τέχνες, την κοινωνία και τη διατήρηση της γλώσσας και των παραδόσεών του.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισήμανε τον ρόλο των ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων ως εγγύηση της συνέχειας του Ελληνισμού και την ανάγκη διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Το Διεθνές Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού συγκεντρώνει επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων για να εξετάσει ιστορικές, πολιτιστικές και γλωσσικές πτυχές της ποντιακής κληρονομιάς με ανοικτή συμμετοχή και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και ενίσχυσης της διεθνούς προσπάθειας για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στον χαιρετισμό του στην έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού, που πραγματοποιείται στη Γλυφάδα και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής και την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας «Η Ρωμανία».

Χαρακτηρίζοντας το συνέδριο ως ευκαιρία ουσιαστικού αναστοχασμού και όχι απλώς ως αναδρομή στο παρελθόν, ο κ. Χαρδαλιάς έθεσε στο επίκεντρο την ευθύνη μεταλαμπάδευσης της ποντιακής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. «Η ιστορική μνήμη δεν είναι μια τυπική υποχρέωση απέναντι σε όσους και όσα προηγήθηκαν», τόνισε, προσθέτοντας: «Είναι ζήτημα ταυτότητας, αυτογνωσίας και συλλογικής αξιοπρέπειας. Είναι η γέφυρα που συνδέει τις ρίζες μας με το μέλλον μας». Όπως επεσήμανε, στόχος της διοργάνωσης είναι αυτή η κληρονομιά να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη παρουσία στη διεθνή επιστημονική και πολιτιστική κοινότητα.

Αναφερόμενος στην αδιάλειπτη παρουσία τριών χιλιετιών του Ποντιακού Ελληνισμού, στάθηκε στην προσφορά του στα γράμματα, στις τέχνες, στο εμπόριο και στην κοινωνική ζωή, καθώς και στη διατήρηση της γλώσσας, της πίστης και των παραδόσεών του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Γενοκτονία των Ποντίων, συνδέοντας την ιστορική αυτή τραγωδία με τους διωγμούς Αρμενίων και Ασσυρίων, την εκρίζωση του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και τις ανοιχτές πληγές της Κύπρου, με ιδιαίτερη μνεία στην τουρκική εισβολή του 1974 και στη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Μεγαλονήσου.

«Η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας δεν αποτελεί αντικείμενο θεωρητικής προσέγγισης ή επιστημονικής μελέτης», επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι «η καθολική διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων παραμένει ένα δίκαιο αίτημα, που οφείλουμε να υπηρετούμε με συνέπεια, τεκμηρίωση και σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου». Όπως σημείωσε, η επιστημονική έρευνα, ο τεκμηριωμένος διάλογος και η διεθνής συνεργασία αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία διαφύλαξης της συλλογικής μνήμης. Υπενθύμισε επίσης, ότι οι λαοί που γνώρισαν τον ξεριζωμό αντιλαμβάνονται βαθύτερα την αξία της ειρήνης.

Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε παράλληλα τη ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα των Ποντίων, από τη διάλεκτο, τη λογοτεχνία και τη λύρα έως τους χορούς, τις ενδυμασίες και τα έθιμα. Υπενθύμισε ότι οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Αττική δημιούργησαν νέες γειτονιές και συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξή της. «Ακόμη και μέσα από τη μεγαλύτερη καταστροφή μπορεί να γεννηθεί η δημιουργία, η πρόοδος και η ελπίδα», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Οφείλουμε να μετατρέψουμε τη μνήμη σε γνώση, την παράδοση σε ζωντανή εμπειρία και την ιστορική συνείδηση σε πολύτιμο εφόδιο για τις νεότερες γενιές».

Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του, ο κ. Χαρδαλιάς συνεχάρη την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας «Η Ρωμανία» και τον πρόεδρό της Κυριάκο Τιλγκερίδη, διαβεβαιώνοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής «θα συνεχίσει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των ποντιακών συλλόγων και φορέων». Και κατέληξε: «Ένας λαός που γνωρίζει και τιμά την Ιστορία του είναι ένας λαός που μπορεί να κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, ενότητα και αισιοδοξία».

Από πλευράς τους, οι επικεφαλής της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας πρόσφεραν στον Περιφερειάρχη ως αναμνηστικό δώρο μια αυθεντική ποντιακή λύρα, την οποία κατασκεύασε ο Κωστίκας Νικολαΐδης, ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες οργανοποιούς και μέλος της Ένωσης.

Δένδιας: Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, εγγύηση για την συνέχεια του Ελληνισμού

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων ως εγγύηση της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού, συνδέοντας την τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού με τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις και τις αλλαγές που προωθούνται μέσω της ‘Ατζέντας 2030’. «Η τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού αποδεικνύει ότι αν δεν μπορείς να υπερασπιστείς δια της ισχύος την ύπαρξή σου, αυτό το οποίο σε περιμένει είναι δυσοίωνο» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του συνεδρίου, ο κ. Δένδιας βράβευσε για τη μακρόχρονη και ευδόκιμη προσφορά τους στην πατρίδα τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Αρχηγό ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, αμφότεροι ποντιακής καταγωγής.

Διαχρονική η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πόντου

Το τριήμερο Διεθνές Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού συγκεντρώνει δεκάδες επιστήμονες, ερευνητές, καλλιτέχνες και εκπροσώπους φορέων. Οι θεματικές του περιλαμβάνουν τη Γενοκτονία και τις ιστορικές, εγκληματολογικές και πολιτιστικές διαστάσεις της, την ποντιακή γλώσσα και λογοτεχνία, το τραγούδι και τη μουσική, τον χορό, την ενδυμασία και το παιχνίδι, καθώς και το μέλλον της ποντιακής πολιτιστικής παράδοσης. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με ανοικτή συμμετοχή του κοινού και διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, παρέστησαν μεταξύ άλλων, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος ως εκπρόσωπος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Παύλος Χρηστίδης, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, Ελίζα Βόζενμπεργκ, Φρέντυ Μπελέρης και Δημήτρης Τσιόδρας, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος, Αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν ο Αντιπρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Αθηνών Χάρης Πασβαντιδης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γιάννης Σελίμης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής του γραφείου του Γιώργος Χαλκιάς και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δημήτρης Ταραζώνας και η Γενική Διευθύντρια του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας “Νέα Μητροπολιτική Αττική” Έφη Φιλιοπούλου.

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