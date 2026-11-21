Snapshot Στις 24-26 Νοεμβρίου αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, επιστρέφοντας σε πιο εποχικές συνθήκες μετά από παρατεταμένη ζέστη.

Η μέγιστη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα μειωθεί από 21,4°C σε 10,7°C στις 25 Νοεμβρίου, με αντίστοιχες πτώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών προς την Ευρώπη δημιουργεί αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa, χωρίς όμως η Ελλάδα να βρίσκεται συνεχώς στον πυρήνα του ψύχους.

Η πτώση της θερμοκρασίας δεν αναμένεται να συνοδευτεί από ισχυρή ή παρατεταμένη ψυχρή εισβολή έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Η προγνωστική αβεβαιότητα αυξάνεται για τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ένδειξη για ακραίο ψύχος. Snapshot powered by AI

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη αλλάζει σταδιακά, επιτρέποντας την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτή τη μεταβολή, με την πτώση της θερμοκρασίας να γίνεται περισσότερο αισθητή γύρω στις 24–26 Νοεμβρίου. Πρόκειται ουσιαστικά για την επιστροφή σε πιο συμβατές με την εποχή συνθήκες, έπειτα από αρκετές ημέρες με θερμοκρασίες που θύμιζαν περισσότερο αρχές φθινοπώρου.

Ωστόσο, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την εκδήλωση μιας ισχυρής ή παρατεταμένης ψυχρής εισβολής.

Η 25η Νοεμβρίου ξεχωρίζει στα ensembles

Η ανάλυση της 15ήμερης προγνωστικής τάσης του ECMWF IFS ENS 0.25°, με ημερομηνία παραγωγής 20 Νοεμβρίου 2026, ώρα 22:02, παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.

Στη Βόρεια Ελλάδα, η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία υποχωρεί από τους 21,4°C στους 10,7°C στις 25 Νοεμβρίου. Στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, από τους 23,8°C στους 13,3°C, ενώ στην Ανατολική Στερεά και την Αττική, από τους 24,2°C στους 15,4°C.

Αντίστοιχα, στην Πελοπόννησο η χαμηλότερη διάμεση τιμή φτάνει τους 15,7°C και στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 16,2°C, επίσης στις 25 Νοεμβρίου.

Η σχεδόν ταυτόχρονη εμφάνιση των ελάχιστων τιμών σε πέντε από τις έξι περιοχές της χώρας αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη μιας οργανωμένης θερμοκρασιακής μεταβολής.

Τι δείχνουν οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa

Στο συνοδευτικό βίντεο του ECMWF παρακολουθούμε την εξέλιξη των θερμοκρασιακών αποκλίσεων στο επίπεδο των 850 hPa, περίπου στα 1.500 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας.

Η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών προς την Ευρώπη δημιουργεί εκτεταμένες περιοχές αρνητικών αποκλίσεων, χωρίς όμως η Ελλάδα να παραμένει συνεχώς στον πυρήνα του ψύχους.

Αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική. Οι αρνητικές αποκλίσεις στα 850 hPa δείχνουν πόσο ψυχρότερη είναι η αέρια μάζα από τις κλιματικές τιμές και δεν αντιστοιχούν αυτομάτως σε ανάλογες θερμοκρασίες κοντά στο έδαφος.

Πώς εξελίσσεται ο καιρός έως τις αρχές Δεκεμβρίου

Η 15ήμερη τάση δείχνει ότι οι θερμοκρασίες προς το τέλος της περιόδου παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες της αρχής του διαστήματος. Η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία διαμορφώνεται στους 12,5°C στη Βόρεια Ελλάδα, στους 14,5°C στην Κεντρική και στους 15,8°C στην Ανατολική Στερεά και την Αττική.

Στη Δυτική Ελλάδα, μάλιστα, η χαμηλότερη διάμεση τιμή των 15,7°C εμφανίζεται στις 4 Δεκεμβρίου.

Οι τιμές αυτές υποδηλώνουν ότι η υποχώρηση της θερμοκρασίας δεν θα είναι απαραίτητα στιγμιαία. Ωστόσο, η συνολική εικόνα των θερμοκρασιακών αποκλίσεων δεν αναδεικνύει προς το παρόν ένα σαφές σήμα εγκατάστασης ιδιαίτερα έντονου και παρατεταμένου ψύχους στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η προγνωστική αβεβαιότητα αυξάνεται σημαντικά όσο προχωρούμε προς τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Το συμπέρασμα

Το κρύο κάνει αισθητή την παρουσία του γύρω στις 25 Νοεμβρίου, αλλά δεν φαίνεται, με τα σημερινά στοιχεία, να ακολουθεί κάποια μεγάλη και παρατεταμένη ψυχρή εισβολή.

Η χώρα περνά από μια ασυνήθιστα θερμή περίοδο σε σαφώς ψυχρότερες συνθήκες, με χαρακτηριστικότερη την πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Νοεμβρίου.

Οι αρχές Δεκεμβρίου δεν εμφανίζουν μέχρι στιγμής ένα ισχυρό και γενικευμένο σήμα ακραίου ψύχους. Αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει νεότερες μεταβολές της κυκλοφορίας, οι οποίες θα αξιολογούνται με τους επόμενους προγνωστικούς κύκλους.

Η ουσία είναι ότι το κρύο επιστρέφει, αλλά ο χειμώνας δεν φαίνεται ακόμη να δείχνει τα δόντια του.

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