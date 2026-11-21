Snapshot Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων τιμά τις γυναίκες και τους άνδρες που διαφυλάσσουν την εθνική κυριαρχία και τα σύνορα της Ελλάδας.

Η Πολιτεία υποστηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις με σύγχρονο εξοπλισμό όπως φρεγάτες Belharra, μαχητικά Rafale, F16 Viper, ελικόπτερα Romeo, drones και σύντομα F35.

Υπάρχει προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών των στελεχών, περιλαμβανομένων μισθολογικών αυξήσεων και μέριμνας για τη στέγη τους.

Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα σε μια γεωπολιτικά ασταθή περιοχή, προβάλλοντας σταθερότητα και ασφάλεια.

Η εθνική στρατηγική στοχεύει στην αυτοπεποίθηση, ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο μέχρι το 2030. Snapshot powered by AI

Μήνυμα για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων απέστειλε, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πάνω από όλα είναι «ημέρα εθνικής ευγνωμοσύνης προς τις γυναίκες και τους άνδρες που τιμούν το εθνόσημο, κρατώντας απόρθητα τα σύνορά μας».

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πάνω από όλα, ημέρα εθνικής ευγνωμοσύνης προς τις γυναίκες και τους άνδρες που τιμούν το εθνόσημο, κρατώντας απόρθητα τα σύνορά μας. Στιγμή τιμής προς όσους έπεσαν και σεβασμού στα στελέχη που μένουν πάντα σε ετοιμότητα. Με ευθύνη, υψηλό φρόνημα και επαγγελματισμό. Γι’ αυτό και η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους με πράξεις και όχι με λόγια.

Το μαρτυρούν οι νέες φρεγάτες Belharra και τα υπερσύγχρονα μαχητικά Rafale, τα F-16 Viper και τα ελικόπτερα Romeo. Αλλά και η «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα ελληνικά drones και, σύντομα, τα αεροσκάφη F-35. Όλα αυτά, παράλληλα με την προσπάθεια οι ένστολοί μας να στηριχτούν όσο το δυνατόν περισσότερο και σε όλα τα πεδία: από τη μισθολογική τους αναβάθμιση, μέχρι τη φροντίδα για τη στέγη τους.

Γιατί όταν η πατρίδα γίνεται όλο και πιο ισχυρή, μπορεί να στέκεται όρθια απέναντι σε κάθε πρόκληση. Ζούμε, άλλωστε, σε καιρούς μεγάλων γεωπολιτικών ανατροπών και νέων απειλών. Με την ειρήνη να μην είναι, πλέον, δεδομένη. Και τη σταθερότητα να μετατρέπεται σε αναγκαιότητα, βαδίζοντας μπροστά, προς την «Ατζέντα του 2030». Προς την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου.

Μέσα σε μία ρευστή συγκυρία, λοιπόν, η χώρα μας προβάλλει ως πυλώνας σιγουριάς, αλλά και προοπτικής σε μια ταραγμένη περιοχή. Δυναμώνει την αποτρεπτική της ικανότητα, που αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας της. Και τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις που κάνουν την κοινωνία μας να αισθάνεται ασφαλής και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να νιώθει υπερηφάνεια. Χρόνια πολλά!»

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