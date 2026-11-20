Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση και των 376 οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, επιτρέποντας στην Ελλάδα να λάβει το 100% των 36 δισ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της κυβερνητικής αξιοπιστίας και της λογοδοσίας απέναντι στους πολίτες μέσω της υλοποίησης των δεσμεύσεων.

Το 2027 χαρακτηρίστηκε ως έτος κρίσιμων εκλογών με κεντρικό δίλημμα τη σταθερότητα έναντι των «περιπετειών» και τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων.

Ανακοινώθηκε η καταβολή 400 ευρώ σε 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους ως στήριξη στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, με αύξηση ποσού και κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με αυξημένο προϋπολογισμό και τόνισε τη βελτίωση της ασφάλειας της χώρας σε γεωπολιτικά ταραγμένους καιρούς. Snapshot powered by AI

Στη σημερινή θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε κομματική συγκέντρωση στην Ηλιούπολη.

«Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πατρίδα μας ολοκλήρωσε και τα 376 ορόσημα και θα λάβει το 100% των 36 δισ. ευρώ που διαπραγματεύτηκα τότε», ανέφερε.

Συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με την κυβερνητική αξιοπιστία, υπογράμμισε ότι οι μικρές και μεγάλες επιτυχίες αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λογοδοσία απέναντι στους πολίτες.

«Ευθεία συνεννόηση και σχέση ειλικρίνειας. Τι υποσχεθήκαμε και τι υλοποιήσαμε», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν της συνάντησής του με τους πολίτες, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στο Ειδικό Σχολείο της Ηλιούπολης, το οποίο ανακατασκευάστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» έπειτα από επιστολή του μικρού Παναγιώτη, καθώς και στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

«Το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε, παρουσιάζοντας τα δύο έργα ως παραδείγματα συνέπειας της κυβέρνησης στις δεσμεύσεις της.

Έθεσε το δίλημμα της σταθερότητας απέναντι στον κίνδυνο νέων περιπετειών

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αναδείξει τη σταθερότητα ως κεντρικό διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών.

«Το 2027 είναι έτος εκλογών και εσείς θα μας οδηγήσετε σε μια μεγάλη νίκη», τόνισε ο πρωθυπουργός, θέτοντας το δίλημμα της σταθερότητας απέναντι, όπως υποστήριξε, στον κίνδυνο νέων περιπετειών.

«Να σκεφτούμε αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας ισχυρής Ελλάδας ή να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες» είπε χαρακτηριστικά.

Συνέδεσε, μάλιστα, την εκλογική αναμέτρηση του 2027 με τις κρίσιμες ευρωπαϊκές αποφάσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ και τους πόρους που θα διεκδικήσει η Ελλάδα.

Όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και τη δυνατότητα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους πόρους; Για όλα αυτά θα ψηφίσετε», τόνισε.

Ενόψει των επόμενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων είπε ότι είναι ο 3ος ή 4ος πιο έμπειρος στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.

«Μέσα στους επόμενους μήνες θα καθοριστεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πόσα χρήματα θα ζητήσει η Ελλάδα κα πώς θα τα απορροφήσει. Για όλα αυτά θα ψηφίσετε και είμαι σίγουρος για την απάντηση την οποία θα δώσετε. Και εσείς και οι πολίτες που μπορεί να έχουν παράπονα δικαιολογημένα. Λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Υπάρχουν πολλοί σιωπηλοί πολίτες. Η πραγματικότητα δεν είναι του τουίτερ αλλά εκείνοι που ξυπνάνε νωρίς», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η αξιοπιστία μας είναι το διαβατήριο» κα πρόσθεσε:

«Οι εποχές που φλερτάραμε με την απόλυτη καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές. Δεν άλλαξαν αυτοί που θα έσκιζαν τα μνημόνια. Η πρόοδος της χώρας δεν είναι γραμμική, είναι μια διαδρομή. Μπορούμε και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Το 2030 συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Θα το γιορτάσουμε με μια ισχυρή Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε και αυτή την Ελλάδα θα κάνουμε πράξη», υπογράμμισε.

«Το 95% της πολιτικής βαβούρας παράγεται από το 5%»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι ο κοινός παρονομαστής των διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων είναι η επιδίωξη απομάκρυνσης της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία, χωρίς να παρουσιάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης.

«Έχουμε αντιπολίτευση σε διάφορες εκφάνσεις, με έναν συνεκτικό ιστό: να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης. Να φύγει, αλλά ποιος να έρθει, με ποιο σχέδιο και με ποιες πολιτικές;», διερωτήθηκε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας ότι η ένταση στον δημόσιο διάλογο δεν αποτυπώνει κατ' ανάγκην τις πραγματικές προτεραιότητες της κοινωνίας.

«Το 95% της πολιτικής βαβούρας παράγεται από το 5%. Όχι, δεν είναι εκεί η κοινωνία», είπε, απευθυνόμενος και στους πολίτες που, όπως σημείωσε, δεν συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν δικαιολογημένα παράπονα, επιμένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου.

«Οι εποχές που φλερτάραμε με την καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές. Οι ίδιοι ακριβώς είναι, απλώς φόρτωσαν χρόνια στην πλάτη τους», ανέφερε, εξαπολύοντας νέα αιχμή κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να ανανεώσει την πολιτική και κοινωνική συμμαχία που, όπως είπε, διαμορφώθηκε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Με αυτή τη μεγάλη, πλατιά κοινωνική συμμαχία που στήσαμε σε δύο αναμετρήσεις θα ξανασυναντηθούμε, γιατί η αξιοπιστία είναι το διαβατήριο», υπογράμμισε, καταλήγοντας ότι «μπορούμε και πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα».

«Τα 400 ευρώ δεν θα αλλάξουν τη ζωή σας, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τώρα»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση όχι μόνο για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με άλλες οικονομίες, αποδίδοντας τη δυνατότητα στήριξης των πολιτών στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους, επισημαίνοντας ότι το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και ότι έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια.

«Σήμερα πιστώθηκαν σε 2,1 εκατ. συνταξιούχους 400 ευρώ, πέρυσι ήταν 250 και κάποιοι δεν τα πήραν γιατί υπήρξαν εισοδηματικά κριτήρια. 400 ευρώ δεν θα αλλάξουν τη ζωή σας αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η ελληνική οικονομία έχει μπει σε τάξη, επικαλούμενος τη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας.

Αναφερόμενος στους λογαριασμούς του ρεύματος, σημείωσε ότι η ανάταξη της ΔΕΗ έχει ξεχωριστή σημασία.

«Αν ακούγαμε αυτά τα οποία εισηγούνται κάποιοι στην αντιπολίτευση και είχαμε δημόσια επιχείρηση χρεοκοπημένη, πως θα στηρίζαμε» πρόσθεσε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ»

Με φόντο τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια της χώρας και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Μακάρι τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα. Όμως δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς τον κόσμο», σημείωσε.

Χρησιμοποιώντας έναν χαρακτηριστικό παραλληλισμό, πρόσθεσε:

«Όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές έχει ξεχωριστή σημασία και αυτό σας το εγγυώμαι».

Αναφερόμενος στην αυριανή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής επιλογής να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες.

«Η κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων δεν ήταν πάντα αυτή που είναι σήμερα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Δεν αναφέρομαι μόνο στις φρεγάτες, στα αεροσκάφη, στα ελικόπτερα. Αναφέρομαι στην αλλαγή λογικής, στα καινούργια drones, στη στήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», συνέχισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη μεταναστευτική πολιτική, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή κατάσταση με την περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης και την ένταση στον Έβρο το 2020, την οποία χαρακτήρισε «υβριδική εισβολή».

«Ως πρωθυπουργός της χώρας παίρνω ικανοποίηση όταν δεν αντιμετωπιζόμαστε πια ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα που επιβάλει πολιτικές στην Ευρώπη», συμπλήρωσε. Επ’ αυτού αναφέρθηκε ειδικά στο μεταναστευτικό και σημείωσε πως σήμερα αντί για πρόσφυγες και μετανάστες έχουμε επισκέπτες από την Τουρκία ενώ είπε πως όλη η Ευρώπη αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των εξωτερικών συνόρων.

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