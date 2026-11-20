Snapshot Η ιδιοκτήτρια του μαύρου τζιπ που συμμετείχε σε επεισοδιακή καταδίωξη στα Ιωάννινα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, ενώ ο οδηγός και οι δύο επιβαίνοντες παραμένουν άφαντοι.

Ο οδηγός ταυτοποιήθηκε για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες με λεία άνω των 500.000 ευρώ, που στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους.

Η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε ηλικιωμένους παρουσιάζοντας ψευδώς ότι υπάρχουν κίνδυνοι ή πρόστιμα, αποσπώντας χρήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, λίγες ώρες πριν την καταδίωξη, η ομάδα εξαπάτησε ηλικιωμένη γυναίκα στα Ιωάννινα, αποσπώντας 51.000 ευρώ και 400 χρυσές λίρες.

Κατά την καταδίωξη, ο οδηγός εμβόλισε μοτοσικλέτα αστυνομικού και διέφυγε παρά τους πυροβολισμούς, ενώ ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Στην Εισαγγελία Ιωαννίνων οδηγήθηκε το πρωί την Παρασκευής 30/11 η ιδιοκτήτρια του μαύρου τζιπ που ενεπλάκη στην επεισοδιακή καταδίωξη της Τετάρτης (18/11), η οποία κατέληξε στο προαύλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στα Ιωάννινα.

Άφαντοι παραμένουν ωστόσο ο οδηγός του οχήματος και οι δύο επιβαίνοντες, ενώ η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται πως ο οδηγός ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή τους σε τηλεφωνικές απάτες με εκτιμώμενη λεία άνω των 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, η γυναίκα κατοικεί στην Αττική και συγκεκριμένα στο Ζεφύρι, ενώ ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητό της είχε κλαπεί και η ίδια δεν είχε καμία σχέση με τα τρία άτομα. Ωστόσο, συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου, όταν πήγε να καταγγείλει την κλοπή σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής, καθώς θεωρήθηκε μέλος της εγκληματικής ομάδας, μαζί με τον οδηγό.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, η εγκληματική ομάδα πραγματοποιούσε τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά προσχήματα για να τους αποσπάσει χρήματα και τιμαλφή.

Το διάστημα από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026, οι δράστες φέρονται να τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους είτε ως λογιστές είτε ως υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Στη μία περίπτωση ισχυρίζονταν ότι υπήρχε υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από μεταλλικά αντικείμενα και χρήματα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Στην άλλη, υποστήριζαν ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα τιμαλφή των ηλικιωμένων, προκειμένου να αποφευχθεί δήθεν πρόστιμο από την Εφορία.

Με αυτά τα προσχήματα, κατάφεραν, σύμφωνα με την Αστυνομία, να εξαπατήσουν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες άφησαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα έξω από τις κατοικίες τους, στα σημεία που τους είχαν υποδείξει. Συνεργοί των δραστών παραλάμβαναν στη συνέχεια τα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε αργότερα κατά την καταδίωξη.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των χρημάτων και των τιμαλφών που αφαιρέθηκαν στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις ανέρχεται σε περίπου 100.000 ευρώ.

Απάτη αξίας άνω των 50.000 ευρώ

Ωστόσο, από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε και πέμπτη περίπτωση απάτης, η οποία συνδέεται χρονικά με την αστυνομική καταδίωξη.

Λίγο πριν εντοπιστεί το ύποπτο όχημα από τον αστυνομικό της Τροχαίας, οι δράστες φέρονται να είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα στα Ιωάννινα, αποσπώντας 51.000 ευρώ σε μετρητά και περίπου 400 χρυσές λίρες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου.

Η επεισοδιακή καταδίωξη

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισε το μαύρο τζιπ να κινείται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και επιχείρησε να το σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός αγνόησε τα σήματα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει. Το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και εισήλθε σε χώρο στάθμευσης, παρασύροντας την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης. Ειδήσεις Ιωαννίνων

Ο αστυνομικός ακολούθησε και τοποθέτησε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα του με τρόπο που να εμποδίζει τη διαφυγή του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ανέπτυξε εκ νέου ταχύτητα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα. Ο αστυνομικός κατάφερε να αποβιβαστεί εγκαίρως, αποφεύγοντας τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Στη συνέχεια έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς το ύψος των ελαστικών του αυτοκινήτου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ακινητοποιήσει το όχημα, το οποίο διέφυγε.

Κατά την αυτοψία στον χώρο του περιστατικού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επτά κάλυκες πυροβόλου όπλου.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι κατά την πτώση της μοτοσικλέτας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», από όπου έλαβε εξιτήριο. Ειδήσεις Ιωαννίνων

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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