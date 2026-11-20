Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (αρχείου)

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα πραγματοποιήσει προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου», που παρουσιάζει θησαυρούς Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης. Snapshot powered by AI

Τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αποδεχόμενος πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Σάββατου 28 και Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2026 για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η οποία θα τελεστεί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Επίσης, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου. Θησαυροί Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Τέχνης».