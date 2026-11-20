Snapshot Ένας 53χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Χαλκίδα.

Τον άνδρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε τηλεφωνικά για μέρες.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο σημείο.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και διερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του ένας 53χρονος άνδρας στη Χαλκίδα.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ο 53χρονος εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε τηλεφωνικά επί αρκετές ημέρες καθώς ανησύχησε.

Ο συγγενής του 53χρονου μετέβη στο σπίτι του όπου τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του χωρίς τις αισθήσεις του πάνω σε κρεβάτι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατό του ενώ γαι το συμβάν ενημερώθηκε και η Αστυνομία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

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