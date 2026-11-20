Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο δικηγορικό γραφείο του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ζώη Σταυρόπουλου.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση τονίζει ότι πρόκειται για μια «απολύτως αποτρόπαιη, επικίνδυνη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια», η οποία «υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας επίθεσης σε έναν επαγγελματικό χώρο».

«Η δικηγορία δεν τρομοκρατείται. Η Δικαιοσύνη δεν εκφοβίζεται. Η δημοκρατία δεν υποχωρεί απέναντι στη βία», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ένωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό και απερίφραστο τρόπο την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στις 11.11.2026 στο δικηγορικό γραφείο του συναδέλφου μας και Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ζώη Σταυρόπουλου.

Πρόκειται για μια απολύτως αποτρόπαιη, επικίνδυνη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας επίθεσης σε έναν επαγγελματικό χώρο. Η στοχοποίηση ενός δικηγόρου και η απόπειρα εκφοβισμού του μέσω τέτοιων εγκληματικών ενεργειών συνιστούν ευθεία προσβολή της ελευθερίας άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, της προσωπικής ασφάλειας και της θεσμικής ανεξαρτησίας του δικηγόρου.

Ο δικηγόρος δεν μπορεί και δεν πρέπει να φοβάται κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Το δικηγορικό γραφείο δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο απειλών και βίαιων επιθέσεων. Η ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση της δικηγορίας αποτελεί θεμελιώδη εγγύηση του κράτους δικαίου και προϋπόθεση για την απονομή της Δικαιοσύνης.

Ιδίως όταν τέτοιες ενέργειες συνοδεύονται από δημόσιες αναφορές και αναλήψεις ευθύνης με πολιτικό ή ιδεολογικό πρόσημο, οφείλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς: καμία ιδεολογική, πολιτική ή άλλη επίκληση δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τη βία, τις απειλές και τον εκφοβισμό. Η δημοκρατία δεν ανέχεται την υποκατάσταση του δημόσιου διαλόγου από την τρομοκράτηση και την επιβολή διά της βίας.

Η επίθεση σε έναν συνάδελφο δεν αποτελεί αποκλειστικά προσωπική του υπόθεση. Αφορά το σύνολο του δικηγορικού σώματος, καθώς πλήττει τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο δικηγόρος επιτελεί την αποστολή του, υπερασπίζεται δικαιώματα και εγγυάται την πρόσβαση κάθε πολίτη στη Δικαιοσύνη.

Απαιτούμε την άμεση, πλήρη και αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης, την ταυτοποίηση των δραστών και την παραπομπή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον νόμο.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο Ζωή Σταυρόπουλο. Δηλώνουμε ότι κάθε απόπειρα εκφοβισμού δικηγόρου θα μας βρίσκει απέναντι, με αποφασιστικότητα, θεσμική εγρήγορση και συλλογική αντίδραση.

Η δικηγορία δεν τρομοκρατείται. Η Δικαιοσύνη δεν εκφοβίζεται. Η δημοκρατία δεν υποχωρεί απέναντι στη βία».