Snapshot Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στο γραφείο του αντιπροέδρου Ζώη Σταυρόπουλου.

Η επίθεση θεωρείται θρασύδειλη και πλήττει τη δικηγορία και τη δικαιοσύνη.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η ελευθερία έκφρασης και πολιτικής δράσης είναι απαραβίαστα δικαιώματα του δικηγορικού σώματος.

Η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία και θα συναντά την αντίσταση των Δικηγορικών Συλλόγων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να φιμωθεί ή να τρομοκρατηθεί. Snapshot powered by AI

Επίθεση με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη, σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου, στο γραφείο του αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ζώη Σταυρόπουλου.

Ο ΔΣΑ, με ανακοίνωσή του, καταδικάζει το περιστατικό, τονίζοντας ότι «η βία κάθε είδους δεν μπορεί να έχει θέση στην κοινωνία μας και όποιος δεν το έχει αντιληφθεί θα συναντά την αντίσταση του δικηγορικού σώματος και των Δικηγορικών Συλλόγων που πέραν των άλλων μάχονται για την ελευθερία και την δημοκρατία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την κατηγορηματική καταδίκη και τον αποτροπιασμό του για την θρασύδειλη τρομοκρατική επίθεση με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη στις 11 Νοεμβρίου 2026 στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ζώη Σταυρόπουλου. Ενός συναδέλφου που έχει τιμήσει και εξακολουθεί να τιμά τα έδρανα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και που μόχθησε και μοχθεί για την δικηγορία και την Δικαιοσύνη.

Τέτοιες συμπεριφορές βρίσκουν απέναντι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και ολόκληρο το δικηγορικό σώμα, για το οποίο η ελευθερία της έκφρασης και της πολιτικής δράσης είναι ιερά και απαραβίαστα. Η βία κάθε είδους δεν μπορεί να έχει θέση στην κοινωνία μας και όποιος δεν το έχει αντιληφθεί θα συναντά την αντίσταση του δικηγορικού σώματος και των Δικηγορικών Συλλόγων που πέραν των άλλων μάχονται για την ελευθερία και την δημοκρατία.

Η δημοκρατία δεν φιμώνεται, ούτε τρομοκρατείται».

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