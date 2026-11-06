Ο ΔΣΑ στηρίζει τις δικηγόρους που έγιναν γονείς - Ποιοι δικαιούνται επίδομα

Snapshot Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών χορηγεί ειδικό επίδομα σε νέους γονείς δικηγόρους που απέκτησαν παιδί το 2025.

Το επίδομα δικαιούνται μητέρες και πατέρες με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 5 έως 19 Νοεμβρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας του ΔΣΑ.

Απαιτούνται εκκαθαριστικό εφορίας 2025 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την υποβολή της αίτησης.

Η πληρωμή θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Snapshot powered by AI

Σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία προχωράει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προκειμένου να στηρίξει τους νέους γονείς του δικηγορικού κλάδου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Σε εκτέλεση της από 3.11.2026 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. οι μητέρες και πατέρες συνάδελφοι που απέκτησαν τέκνο εντός του έτους 2025 και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα (εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2025 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) στην πλατφόρμα https://apps.olomeleia.gr>>αιτήσεις>> οικονομική στήριξη μητέρας και πατέρα δικηγόρου - Υποβολή αιτήσεων από τις 5.11.2026 έως και 19.11.2026.

Η πίστωση του δικαιούμενου ποσού θα γίνει στον ήδη δηλωθέντα στον Δ.Σ.Α. τραπεζικό λογαριασμό.

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