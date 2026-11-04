Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα - Τι πρέπει να προσέξετε όταν κάνετε την αίτηση

Κατά 30% θα αυξηθεί φέτος η ενίσχυση - Αναλυτικά παραδείγματα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα - Τι πρέπει να προσέξετε όταν κάνετε την αίτηση
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  • Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου.
  • Η ενίσχυση αυξάνεται κατά 30%, με κατώτατο ποσό 130 ευρώ και ανώτατο έως 1.560 ευρώ ανάλογα με τον κλιματικό συντελεστή και τον τύπο θέρμανσης.
  • Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με όρια εισοδήματος από 16.000 έως 29.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.
  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου απαιτούνται προσωπικοί κωδικοί TAXISnet και ακριβή στοιχεία κατοικίας και θέρμανσης.
  • Η δήλωση ενεργού και σωστού τραπεζικού λογαριασμού IBAN είναι απαραίτητη για την καταβολή του επιδόματος.
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Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Φέτος, το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 30%, με το κατώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το ανώτατο επίδομα για τους περισσότερους δικαιούχους ανεβαίνει από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%, με το επίδομα να μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ.

Για τους ψυχρότερους οικισμούς, με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Σημειώνεται ότι, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων

Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

  • 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει.
  • 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια. Το δεύτερο όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Τα μέσα θέρμανσης που περιλαμβάνονται στη λίστα και επιδοτούνται είναι τα εξής:

  • Πετρέλαιο
  • Φωτιστικό πετρέλαιο
  • Φυσικό αέριο
  • Υγραέριο
  • Βιομάζα (πέλετ)
  • Καυσόξυλα
  • Κλιματιστικά
  • Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Τα ποσά

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού ποσού αναφοράς – ενός ποσού που αποτελεί τη βάση υπολογισμού – επί τον «συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών» του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

Το βασικό ποσό αναφοράς ή βάση υπολογισμού του επιδόματος θα ανέρχεται για την περίοδο 2026-2027, σε:

  • 490-494 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας,
  • 468-470 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ),
  • 455 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων,
  • 425 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου,
  • 390 ευρώ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου.

Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό αναφοράς θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, τα ενδεικτικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Αγία Παρασκευή: Από 239,40 ευρώ πέρυσι σε 311,22 ευρώ.
  • Θεσσαλονίκη: Από 298,20 ευρώ σε 387,66 ευρώ.
  • Καρπενήσι: Από 487,20 ευρώ σε 633,36 ευρώ.
  • Φλώρινα: Από 495,60 ευρώ σε 644,28 ευρώ.

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, η ενίσχυση αυξάνεται από 259,35 σε 337,15 ευρώ στην Αγία Παρασκευή από 323,05 σε 419,96 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, από 527,80 σε 686,14 ευρώ στο Καρπενήσι και από 536,90 σε 697,97 ευρώ στη Φλώρινα.

Ακόμη υψηλότερα είναι τα ποσά στα παραδείγματα ηλεκτρικής θέρμανσης, μέσω κλιματιστικών, σομπών, αερόθερμων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Συγκεκριμένα, το επίδομα για κατοικία στην Αγία Παρασκευή αυξάνεται από 303,24 σε 394,21 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη από 377,72 σε 491,04 ευρώ, στο Καρπενήσι από 617,12 σε 802,26 ευρώ και στη Φλώρινα από 627,76 σε 816,09 ευρώ.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και αφορούν τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν αποτελούν ενιαία παροχή για όλους τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές» και «myΘέρμανση».

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν:

  • Το είδος θέρμανσης.
  • Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία.
  • Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.
  • Το εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.
  • Τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή, εφόσον δεν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία.
  • Τα στοιχεία της πολυκατοικίας, στην περίπτωση που υπάρχει κοινός καυστήρας πετρελαίου.

Προσοχή στον τραπεζικό λογαριασμό

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δηλώσει στο myAADE ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN, στον οποίο είναι κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Η ορθότητα των στοιχείων είναι απαραίτητη, καθώς ένας λανθασμένος ή ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να εμποδίσει την καταβολή του επιδόματος, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτηση έχει εγκριθεί.

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