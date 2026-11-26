Σε ένα παιχνίδι με έντονο ανταγωνισμό, διακυμάνσεις στο σκορ και δραματικό φινάλε, η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα από τη Γεωργία με 88-92 στην παράταση, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το καλοκαίρι του 2027.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της στο επιπλέον πεντάλεπτο. Ένα αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο, σε συνδυασμό με τα λάθη που ακολούθησαν, έδωσαν τη δυνατότητα στους Γεωργιανούς να επιστρέψουν και να φύγουν με ένα πολύτιμο διπλό.

Πλέον, τα περιθώρια για την ελληνική ομάδα έχουν στενέψει σημαντικά. Η Εθνική χρειάζεται ουσιαστικά νίκες στα παιχνίδια που απομένουν, αλλά και ευνοϊκά αποτελέσματα από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις του ομίλου, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση.

Επόμενη υποχρέωση για την Ελλάδα είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ισπανία, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 19:00. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της προκριματικής διαδικασίας.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν επίσης ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Νίκος Χουγκάζ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους Ντόρσεϊ, Λούντζη, Παπανικολάου, Μήτογλου και Κώστα Αντετοκούνμπο. Η Εθνική επιχείρησε να αξιοποιήσει την παρουσία της κοντά στο καλάθι, ενώ παράλληλα βρήκε λύσεις από την περιφέρεια με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η ελληνική ομάδα πήρε από νωρίς τον έλεγχο και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, φτάνοντας στο +7 στο τέλος της πρώτης περιόδου (27-20), χάρη και στην αποτελεσματική αμυντική της λειτουργία.

Η Γεωργία αντέδρασε και πήρε το προβάδισμα

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους και εκμεταλλεύτηκαν τόσο την ευστοχία τους από τα 6,75 μ. όσο και ορισμένες αμυντικές αδράνειες της Ελλάδας.

Η Γεωργία κατάφερε γρήγορα να καλύψει τη διαφορά και να περάσει μπροστά στο σκορ (29-30). Η Εθνική προσπάθησε να απαντήσει μέσα από την ενέργεια και την ένταση στο παιχνίδι της, ωστόσο τα λάθη δεν της επέτρεψαν να αποκτήσει ξανά τον πλήρη έλεγχο. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Γεωργιανούς να προηγούνται με τρεις πόντους.

Ανέκτησε το προβάδισμα η Εθνική

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, η Ελλάδα έδειξε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε σημαντικές λύσεις, μειώνοντας τη διαφορά στον έναν πόντο, ενώ ο Καλαϊτζάκης έβαλε ξανά την Εθνική μπροστά στο σκορ.

Η μάχη παρέμεινε αμφίρροπη, με τη Γεωργία να βρίσκει δύο συνεχόμενα καλάθια και να κλείνει την τρίτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 61-59.

Δραματικό φινάλε και παράταση

Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Ο Τολιόπουλος έδωσε σημαντική επιθετική λύση με τρίποντο για το 68-68, ενώ η ελληνική άμυνα κατάφερε να περιορίσει προσωρινά τις επιθετικές επιλογές των φιλοξενούμενων.

Στη συνέχεια, όμως, η Γεωργία εκμεταλλεύτηκε ορισμένα λάθη και πήρε διαφορά τεσσάρων πόντων, αναγκάζοντας τον Βασίλη Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Εθνική βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει. Ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ για τρεις βολές και, παρότι δεν ευστόχησε στην πρώτη, με τις δύο επόμενες διαμόρφωσε το 75-75. Η Γεωργία δεν κατάφερε να σκοράρει στην τελευταία της επίθεση και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Η Ελλάδα μπήκε δυναμικά στο επιπλέον πεντάλεπτο, με τον Ντίνο Μήτογλου να πετυχαίνει κάρφωμα, πριν τραυματιστεί και αποχωρήσει από το παρκέ. Ο Τολιόπουλος έδωσε συνέχεια στο ελληνικό προβάδισμα, ενώ ο Λούντζης με δικούς του πέντε συνεχόμενους πόντους έφερε τη διαφορά στο +7 για τη «γαλανόλευκη».

Η Γεωργία βρέθηκε σε δύσκολη θέση, χάνοντας μάλιστα δύο βολές με τον Ριντ, όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Τα λάθη της ελληνικής ομάδας και κυρίως το αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο άλλαξαν τις ισορροπίες.

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, επέστρεψαν στο παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 92-88, αφήνοντας την Εθνική Ελλάδας με μια ιδιαίτερα οδυνηρή ήττα και ακόμη πιο δύσκολη αποστολή στη συνέχεια των προκριματικών.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-41, 59-61, 75-75(κ.δ), 88-92.