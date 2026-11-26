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Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του και να προειδοποιεί ότι η Ευρώπη διαπράττει «στρατηγικό λάθος».

Η επίτευξη συμφωνίας για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας παραμένει μακρινή προοπτική, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο πρόωρης ολοκλήρωσης των συνομιλιών.

Το μόνο ουσιαστικό αποτέλεσμα που διαφαινόταν από τις εργασίες της Συνόδου ήταν η συμφωνία των ηγετών να ανοίξουν τον δρόμο για την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, μετά την απόσυρση της διεκδίκησης της θέσης από την Ολλανδία, όπως μεταδίδει το Politico.

Για τα υπόλοιπα ζητήματα, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές.

Μετά από διαδοχικές συζητήσεις σε μικρότερες ομάδες, οι ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου αργά τη νύχτα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχει υπάρξει έστω και περιορισμένη προσέγγιση των θέσεών τους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θεωρείται στην πράξη η καταληκτική προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας τόσο για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης όσο και για την εξασφάλιση χρηματοδότησης προς την Ουκρανία.

Στη συνέχεια, οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Πολωνία ενδέχεται να περιπλέξουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις, την ώρα που το Κίεβο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εξάντλησης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων του.

Διπλωματικές πηγές περιγράφουν τη Σύνοδο ως μια διαδικασία κατά την οποία τα κράτη-μέλη χαράσσουν τις κόκκινες γραμμές τους, αντί να αναζητούν ουσιαστικούς συμβιβασμούς.

«Δεν είναι η Σύνοδος της σύγκλισης. Δεν είναι η στιγμή για υποχωρήσεις», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Τόσο ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, όσο και ο Άντρις Κούλμπεργκ από τη Λετονία δήλωσαν στο POLITICO ότι οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, εκφράζοντας ωστόσο αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας τον Δεκέμβριο.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι διαπραγματεύσεις φέρνουν τους ηγέτες πιο κοντά σε μια συμφωνία ή εάν, αντίθετα, διευρύνουν τις μεταξύ τους αποστάσεις.

Παραμένει επίσης ανοιχτό το κατά πόσον έχει νόημα να συνεχιστούν οι συνομιλίες, εφόσον καμία πλευρά δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να μετακινηθεί από τις θέσεις της.

Μητσοτάκης: «Η έκθεση Ντράγκι μπορεί να καταλήξει στον κάδο των σκουπιδιών της ευρωπαϊκής Ιστορίας»

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποίησε ότι περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της για την ανταγωνιστικότητα.

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο των σκουπιδιών της ευρωπαϊκής Ιστορίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρωθυπουργός αναφερόταν στη σημαντική έκθεση που συνέταξε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το μεγάλο σχέδιο των Βρυξελλών με στόχο την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, γνωστό ως «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας».

Η Ελλάδα συμμετέχει στην ομάδα των «Φίλων της Συνοχής», η οποία επιδιώκει τη διατήρηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς τις περιφέρειες.

Μακρόν: «Η Ευρώπη διαπράττει στρατηγικό λάθος»

Εμφανώς δυσαρεστημένος, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι τελικά θα βρεθεί συμφωνία για τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκτίμησε ότι το αποτέλεσμά της πιθανότατα δεν θα τον ικανοποιεί.

«Η Ευρώπη διαπράττει στρατηγικό λάθος», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση δεν ακολουθεί τις συστάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα για την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπήρχε λόγος να πραγματοποιήσει δηλώσεις αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς, σε κάθε περίπτωση, δεν διαφαίνεται συμφωνία.

Όπως εξήγησε, θεωρούσε περισσότερο «σεβαστό» απέναντι στους δημοσιογράφους να τους μιλήσει εκείνη τη στιγμή.

Η έντονη κολόνια του Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος άρχισε πριν από λίγο να συνομιλεί με τους δημοσιογράφους, ενώ η Σύνοδος συνεχιζόταν.

Ένα στοιχείο που μου έκανε εντύπωση όταν πέρασε δίπλα μου μπαίνοντας στην αίθουσα ήταν ότι, όπως συνήθως, φορούσε πολύ άρωμα!

Πρωθυπουργός Σουηδίας: «Για άλλη μία φορά, δεν έγινε ουσιαστικά τίποτα σήμερα»

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση δεύτερης θητείας στην εξουσία, δήλωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής της Πέμπτης θα ολοκληρωθεί «χωρίς αποφάσεις» για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Για άλλη μία φορά, δεν έγινε ουσιαστικά τίποτα σήμερα», δήλωσε ο Κρίστερσον στους δημοσιογράφους.

«Όλες οι χώρες παρουσίασαν τα ισχυρότερα επιχειρήματά τους, υποστηρίζοντας εντελώς διαφορετικές λύσεις. Όσοι από εμάς πιστεύουμε ότι τα ποσά είναι υπερβολικά μεγάλα και ότι ο προϋπολογισμός κοστίζει υπερβολικά ακριβά εξακολουθούμε να το πιστεύουμε. Και όσοι θεωρούν ότι τα χρήματα είναι πολύ λίγα εξακολουθούν επίσης να έχουν την ίδια άποψη», πρόσθεσε.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η χώρα του θα έβλεπε θετικά την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η Στοκχόλμη δεν δεσμεύεται από τη συγκεκριμένη προθεσμία.

«Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θέτουμε αυτή την προθεσμία», ανέφερε.

«Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να υπάρξει συμφωνία, εφόσον πρόκειται για έναν καλό προϋπολογισμό», συμπλήρωσε.

Ο Κρίστερσον επανέλαβε επίσης την αντίθεση της Σουηδίας στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία των λεγόμενων «ιδίων πόρων» της ΕΕ.

Όπως εκτίμησε, θα είναι «πολύ δύσκολο» να επιτευχθεί συμφωνία για την εξασφάλιση «μεγάλων ποσών από ίδιους πόρους».

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο επιβολής φόρου στις εταιρείες ψηφιακών υπηρεσιών.

Αυστρία: «Η Σύνοδος είχε τουλάχιστον ένα όφελος»

Παρά την ελάχιστη έως μηδενική ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, επιχείρησε να αναδείξει μια θετική πλευρά της Συνόδου.

Όπως δήλωσε, οι ηγέτες είχαν τουλάχιστον την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις διαφορετικές απόψεις τους «αυτοπροσώπως και όχι γραπτώς».

Ο Αυστριακός καγκελάριος εξέφρασε την πεποίθηση ότι «παρότι προφανώς δεν καταφέραμε σήμερα να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, γνωρίζουμε πλέον τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία την επόμενη φορά».

Παρότι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία εξακολουθούν να αρνούνται να αναλάβουν το κόστος δανεισμού για το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, ο Κρίστιαν Στόκερ εκτιμά ότι είναι εφικτή η εξεύρεση λύσης.

«Έχω την εντύπωση ότι έχει πράγματι σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι αισιοδοξεί πως μπορεί να βρεθεί λύση «με τρόπο που θα μας επιτρέψει να εκφράσουμε όλοι την αλληλεγγύη μας».

Ερωτηθείς εάν μια τέτοια λύση θα μπορούσε να προβλέπει ότι οι συγκεκριμένες χώρες θα υποστηρίξουν μόνο το τμήμα του δανείου που αφορά μη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, πρόταση την οποία η Βουλγαρία εμφανίζεται ήδη διατεθειμένη να εξετάσει, ο Στόκερ τη χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα».

«Το θεωρώ ένδειξη ότι, παρά τις διαφορετικές πολιτικές συνθήκες και καταστάσεις στις επιμέρους χώρες, υπάρχει βούληση να εργαστούμε για μια κοινή λύση και να επιδείξουμε αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

Ευρωπαίος διπλωμάτης: «Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά»

«Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Η ίδια πηγή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την «έλλειψη δυναμικής» στις συνομιλίες και για το γεγονός ότι οι ηγέτες δεν κάνουν βήματα προσέγγισης των θέσεών τους.

Οι συνομιλίες παρατείνονται έως αργά τη νύχτα

Οι ηγέτες επρόκειτο να ολοκληρώσουν τις διαβουλεύσεις τους γύρω στα μεσάνυχτα, ωστόσο το πρόγραμμα έχει ήδη καθυστερήσει, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νύχτα αναμένεται μακρά.

Εμπόδια στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία εμμένουν στην άρνησή τους να αναλάβουν το κόστος δανεισμού που συνδέεται με το ευρωπαϊκό δάνειο των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ.

Από τις τέσσερις χώρες, η Σλοβακία εμφανίζεται ως η πλέον αδιάλλακτη, ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Η Βουλγαρία, αντίθετα, είναι ανοιχτή σε μια συμβιβαστική λύση που θα προβλέπει τη συμμετοχή της μόνο στο κόστος που αφορά το μη στρατιωτικό σκέλος του δανείου.

Την πληροφορία μετέφερε αξιωματούχος της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας σχετικό προηγούμενο ρεπορτάζ του POLITICO.

Ακόμη και οι κάλτσες έχουν πολιτικό συμβολισμό

Μια σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί να είναι γεμάτη συμβολισμούς.

Καθώς οι χώρες της ΕΕ χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες διαβουλεύσεων, προσπαθώντας να σημειώσουν κάποια πρόοδο στα αμφιλεγόμενα ζητήματα του προϋπολογισμού, ορισμένες αντιπροσωπείες επέλεξαν να στείλουν μηνύματα ακόμη και μέσα από την εμφάνισή τους.

Ο πρέσβης της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γκρέγκορ Σούστερσιτς, εμφανίστηκε φορώντας ένα ιδιαίτερο ζευγάρι κάλτσες με θέμα το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF), όπως έδειξε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το ερώτημα είναι εάν οι στοίβες χαρτονομισμάτων που απεικονίζονται συμβολίζουν χρήματα που εισρέουν στο ευρωπαϊκό ταμείο ή χρήματα που απομακρύνονται από αυτό.

Άλλωστε, η Αυστρία ανήκει στην ομάδα χωρών που ζητούν μεγαλύτερες περικοπές στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Λαγκάρντ: Εγκώμια για τον πιθανό διάδοχό της στην ΕΚΤ

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία συμμετείχε νωρίτερα στη Σύνοδο, εξήρε τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πιθανό διάδοχό της στην προεδρία της ΕΚΤ, μετά τη στήριξη που εξασφάλισε από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Στο τραπέζι του Διοικητικού Συμβουλίου είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από πρώτο χέρι την ευφυΐα, τη ζεστασιά και το χιούμορ του Πάμπλο. Εάν επιβεβαιωθεί ο διορισμός του, γνωρίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά θα τον υπηρετήσουν καλά ως πρόεδρο της ΕΚΤ», έγραψε η Λαγκάρντ, δημοσιεύοντας φωτογραφία της μαζί του.

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