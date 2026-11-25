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Νέα εστία έντασης στις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών προκαλεί η πρόθεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τις αιτιάσεις της Ουάσιγκτον ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία συμβάλλει στην παγκόσμια υπερπαραγωγή, προειδοποιώντας ουσιαστικά για τις συνέπειες μιας νέας κλιμάκωσης του εμπορικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι θα εξετάσει τα πορίσματα της αμερικανικής έρευνας, απορρίπτοντας ωστόσο τη βασική παραδοχή πάνω στην οποία στηρίζεται η πρόταση για τους νέους δασμούς. «Απορρίπτουμε σθεναρά την παραδοχή ότι η Ευρώπη αποτελεί πηγή διαρθρωτικής υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας. Αντιθέτως, η Ευρώπη είναι μία από τις περιοχές που εκτίθενται περισσότερο σε αυτό το φαινόμενο», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Olof Gill.

Η αμερικανική έρευνα και η πρόταση για δασμούς 15%

Η νέα αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση έρευνας του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), υπό τον Jamieson Greer, σχετικά με τις πρακτικές 14 εμπορικών εταίρων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα και η Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι συγκεκριμένες οικονομίες διατηρούν τεχνητά χαμηλές τις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων τους, διοχετεύοντας μεγάλες ποσότητες αγαθών στις διεθνείς αγορές και δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Μάρτιο, βάσει του άρθρου 301 του αμερικανικού Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να λαμβάνει εμπορικά αντίμετρα απέναντι σε πρακτικές που θεωρεί επιζήμιες για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ο Jamieson Greer πρότεινε την εξέταση επιβολής δασμών 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο που είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας του Ιουλίου 2025 μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ωστόσο, το αμερικανικό έγγραφο αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο επιβολής δασμών έως 20%, εφόσον η Ουάσιγκτον κρίνει ότι οι διαβουλεύσεις και οι υφιστάμενες δεσμεύσεις δεν επαρκούν.

Η απάντηση των Βρυξελλών και η συμφωνία του 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν κοινό συμφέρον να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της παγκόσμιας υπερπαραγωγής, μεγάλο μέρος της οποίας συνδέεται με κρατικές παρεμβάσεις και εντοπίζεται σε τρίτες χώρες.

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται την πραγματική ανησυχία για την παγκόσμια υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, μεγάλο μέρος της οποίας καθοδηγείται από κρατικές παρεμβάσεις και συγκεντρώνεται σε τρίτες χώρες. Λυπούμαστε για την απουσία κοινής δράσης», ανέφερε ο Olof Gill.

Παράλληλα, η Κομισιόν επιμένει ότι οποιοδήποτε νέο αμερικανικό μέτρο θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2025, η οποία προέβλεπε ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η ευρωπαϊκή πλευρά αναμένει, επομένως, ότι η Ουάσιγκτον θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και δεν θα προχωρήσει σε μέτρα που θα αναιρούσαν στην πράξη όσα συμφωνήθηκαν στις διαπραγματεύσεις.

Στο τραπέζι και οι δασμοί στον ευρωπαϊκό χάλυβα

Το ζήτημα των νέων δασμών αναμένεται να απασχολήσει και τις επαφές μεταξύ των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ και της αμερικανικής πλευράς. Ο Jamieson Greer αναμένεται να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών την προσεχή Δευτέρα.

Οι Βρυξέλλες αναμένεται να θέσουν και το ζήτημα των αμερικανικών δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα που περιέχουν χάλυβα, καθώς ορισμένες κατηγορίες εξακολουθούν να επιβαρύνονται με επιπλέον επιβαρύνσεις που φτάνουν ακόμη και το 50%.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη δύσκολο ζήτημα στις διατλαντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς η ΕΕ ζητά να υπάρξει πρόοδος και στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμπορικών περιορισμών.

Η νέα διαμάχη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, ενώ οι Βρυξέλλες προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία του 2025 δεν θα υπονομευθεί από νέες μονομερείς αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

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