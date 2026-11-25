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Ομόφωνα αθώος - παρά την καταδικαστική εισαγγελική πρόταση - κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου 36χρονος Έλληνας, ο οποίος παρέμεινε στη φυλακή επί 14 μήνες για υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού σε βάρος 24χρονης τουρίστριας από την Ολλανδία.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η 24χροπνη έκανε διακοπές στην περιοχή της Χερσονήσου και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου όπου κατήγγειλε τον βιασμό της. Μάλιστα απέστειλε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας φωτογραφία με τα στοιχεία του καταγγελλόμενου. Όπως ανέφερε, τον είχε γνωρίσει τις προηγούμενες ημέρες καθώς αυτός εργαζόταν σε μπαρ-εστιατόριο της περιοχής.

Ο 36χρονος, σήμερα, άνδρας μετά την καταγγελία συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής Ηρακλείου με την κατηγορία του βιασμού. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι βίασε την κοπέλα, ισχυριζόμενος ότι υπήρξε ερωτική συνεύρεση μεταξύ τους με τη θέληση της. Έκανε λόγο για «ψευδή καταγγελία», την οποία συνέδεσε ενδεχομένως με την ενόχληση της κοπέλας από τη στάση του απέναντι της και τη μη αποκλειστικότητα της μεταξύ τους σχέσης, όπως ισχυρίστηκε.

Οι ισχυρισμοί του δεν απέτρεψαν την προφυλάκιση του στις φυλακές Τρίπολης. Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε στη Νεάπολη, στο ΜΟΔ Λασιθίου. Σχεδόν 14 μήνες μετά την προσωρινή κράτηση του, το δικαστήριο με ομόφωνη απόφαση του τον αθώωσε για τον βιασμό της κοπέλας. Μάλιστα η εισαγγελική πρόταση ήταν καταδικαστική. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης του 36χρονου, η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί «θρίαμβο της Δικαιοσύνης», εκφράζοντας την ικανοποίηση τους για την ομόφωνη απαλλαγή του εντολέα τους από την κατηγορία που αντιμετώπιζε.

Όπως ανέφεραν, η έκδοση αθωωτικής απόφασης θέτει τέλος σε μία μακρά δικαστική περιπέτεια και δοκιμασίας στην οποία είχε υποβληθεί.

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