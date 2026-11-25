Snapshot Snapshot powered by AI

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελληνικό πρόγραμμα για την κρατική ενίσχυση πλοιοκτητών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Το πρόγραμμα ύψους 10,5 εκατ. ευρώ στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος στα καύσιμα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ενίσχυση αφορά ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, καθώς και πλοίων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας. Η ενίσχυση θα δοθεί σε μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026.

Η ενίσχυση θα καλύπτει το πρόσθετο κόστος καυσίμων που προέκυψε εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, για αγορές καυσίμων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του 2026.

Η στήριξη θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, βάσει των ποσοτήτων καυσίμων που έχουν αγοραστεί, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 50.000 ευρώ. Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος θα είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε το ελληνικό πρόγραμμα βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και ειδικότερα του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και των ενοτήτων 1 και 2.1 του προσωρινού πλαισίου METSAF.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου πλαισίου. Ειδικότερα, η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει προγράμματος με σαφώς καθορισμένο εκτιμώμενο προϋπολογισμό και θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, με σκοπό τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Καταλήγοντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τους όρους του εμπορίου σε βαθμό που να αντίκειται στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ