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Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στη βιομηχανική ζώνη της Σεβάστειας στην Τουρκία, με πρωταγωνιστή έναν εργάτη που διακινδύνευσε τη ζωή του για να σώσει μια γάτα.

Ο άνδρας συμμετείχε σε εργασίες ασφαλτόστρωσης, όταν άκουσε τα επίμονα νιαουρίσματα του ζώου, το οποίο είχε εγκλωβιστεί ψηλά σε έναν στύλο ηλεκτροδότησης και αδυνατούσε να κατέβει.

Μη μπορώντας να μείνει αμέτοχος, ο εργαζόμενος διέκοψε τη δουλειά του και αναρριχήθηκε στον στύλο, παρά την επικινδυνότητα του εγχειρήματος.

Τελικά, κατάφερε να προσεγγίσει τη γάτα και να την απεγκλωβίσει.

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