Viral οδηγός λεωφορείου που εκτελεί δρομολόγιο έχοντας τη γάτα του στο πλευρό του - Βίντεο

Η γάτα έχει τη δική της ξεχωριστή θέση μέσα στο λεωφορείο και απολαμβάνει τις διαδρομές στο πλευρό του ιδιοκτήτη της

Ανθή Κουρεντζή

Viral οδηγός λεωφορείου που εκτελεί δρομολόγιο έχοντας τη γάτα του στο πλευρό του - Βίντεο
WHAT THE FACT
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  • Ένας οδηγός λεωφορείου εκτελεί το δρομολόγιό του έχοντας τη γάτα του δίπλα στο κάθισμα του οδηγού.
  • Η γάτα έχει το δικό της μικρό κρεβατάκι για άνεση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
  • Η παρουσία της γάτας στο λεωφορείο καταγράφεται σε βίντεο που έγινε viral στα social media.
  • Οι χρήστες επαίνεσαν τη φροντίδα του οδηγού προς το κατοικίδιο και χαρακτήρισαν τη γάτα ως γλυκό «συνοδηγό».
  • Η σκηνή με τη γάτα δίπλα στον οδηγό δημιουργεί μια θετική και τρυφερή εικόνα που κέρδισε το ενδιαφέρον των θεατών.
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Ένα απίθανο και άκρως τρυφερό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνιστές έναν οδηγό λεωφορείου και τη γάτα του, η οποία δεν τον αποχωρίζεται ούτε την ώρα της δουλειάς του.

Στο viral στιγμιότυπο, η γάτα φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κάθισμα του οδηγού, έχοντας μάλιστα το δικό της μικρό κρεβατάκι, ώστε να είναι άνετη κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Το χαριτωμένο κατοικίδιο είναι κουλουριασμένο και απολαμβάνει τη θέση του με απόλυτη ηρεμία, σαν να πρόκειται για την πιο φυσική εικόνα του κόσμου. Την ώρα που ο οδηγός εκτελεί κανονικά το δρομολόγιό του, η γάτα παραμένει στο πλευρό του, χαρίζοντας μια σκηνή που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πολλά θετικά σχόλια στα social media, με χρήστες να κάνουν λόγο για τον πιο γλυκό «συνοδηγό» και για μια εικόνα που τους έφτιαξε τη διάθεση.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που στάθηκαν στη φροντίδα του οδηγού προς το ζώο, αφού δεν αρκέστηκε απλώς στο να την έχει μαζί του, αλλά φρόντισε να της εξασφαλίσει και ένα άνετο σημείο για να ξεκουράζεται δίπλα του.

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