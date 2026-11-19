Snapshot Η Τζένιφερ Λόπεζ χαρακτήρισε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ «πολύ δύσκολη κατάσταση» και «απογοητευτική σε κάθε επίπεδο».

Αναγνώρισε λάθη και επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις προηγούμενες σχέσεις της που την οδήγησαν σε αλλαγή συμπεριφοράς.

Δήλωσε ότι έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής της και αυτή την περίοδο είναι μόνη χωρίς να αποκλείει νέο έρωτα.

Τόνισε ότι πλέον μπορεί να αισθάνεται καλά και χωρίς να βρίσκεται σε σχέση. Snapshot powered by AI

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές της απογοητεύσεις και τα μαθήματα που πήρε από τις ερωτικές της σχέσεις.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Μπεν Άφλεκ, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στο συναισθηματικό βάρος του χωρισμού τους και στο ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά.

Καλεσμένη στο podcast «Friends Keep Secrets» των Μπένι Μπλάνκο και Lil Dicky, στο επεισόδιο της 17ης Νοεμβρίου, η Λόπεζ δεν έκρυψε ότι η τελευταία της σχέση άφησε βαθιά σημάδια.

«Έχω κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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«Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, που μου προκάλεσε τεράστια απογοήτευση σε κάθε επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο ήταν απογοητευτική. Δεν θέλω ποτέ ξανά να μπω στη διαδικασία να το αναλύσω», πρόσθεσε.

Με τα λόγια αυτά, η Λόπεζ έδωσε μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον το παρελθόν της, δείχνοντας πως επιθυμεί να αφήσει πίσω της μια ιδιαίτερα επώδυνη περίοδο.

Παρότι η ίδια δεν αποκάλυψε αν υπάρχει κάποιος νέος άνθρωπος στη ζωή της, οι δηλώσεις της επαναφέρουν το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή και το αν είναι έτοιμη για μια νέα σχέση.

Jennifer Lopez knows that sometimes, love does cost a thing. She shares more here: https://t.co/A4Hei1LoTb (🎥: Friends Keep Secrets) https://t.co/bycSgTMAAl — E! News (@enews) November 19, 2026

Στη συνέντευξή της, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε επίσης ότι αυτή την περίοδο είναι μόνη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα. Όπως εξήγησε, οι προηγούμενες σχέσεις της την οδήγησαν να επανεξετάσει όσα αναζητούσε σε έναν σύντροφο, αλλά και να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί πλέον να αισθάνεται καλά και χωρίς να βρίσκεται σε σχέση.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η εμπειρία του διαζυγίου την άλλαξε, καθώς κατάλαβε πως δεν αρκεί να αναγνωρίζει κανείς τα λάθη και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις σχέσεις του, αλλά χρειάζεται να αλλάζει και τη συμπεριφορά του.

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2002, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Gigli. Η χημεία τους ήταν άμεση και η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα μεγαλύτερα celebrity φαινόμενα της εποχής. Ο Τύπος τούς έδωσε το προσωνύμιο «Bennifer», ενώ κάθε κοινή τους εμφάνιση συγκέντρωνε τεράστια δημοσιότητα.

Αρραβωνιάστηκαν, σχεδίασαν τον γάμο τους, αλλά τελικά χώρισαν το 2004. Για σχεδόν δύο δεκαετίες ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές, έκαναν άλλους γάμους και δημιούργησαν οικογένειες.

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ / AP AP

Το 2021, η επανασύνδεσή τους προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Οι φωτογραφίες τους έκαναν ξανά τον γύρο του κόσμου, ενώ το καλοκαίρι του 2022 παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας, πριν γιορτάσουν την ένωσή τους με μια λαμπερή τελετή στην Τζόρτζια.

Η δεύτερη ευκαιρία τους έμοιαζε με ρομαντικό κινηματογραφικό σενάριο. Έναν έρωτα που είχε μείνει στη μέση και, χρόνια αργότερα, βρήκε τον δρόμο της επιστροφής.

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