Περικυκλώνουν τον Αλέξη Τσίπρα. Οι τρίτοι και οι τρίτοι απ’ το τέλος, ενώνουν δυνάμεις σε μια κλασσική συμμαχία του τύπου, «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου», με κύριο πιάτο τον Πρόεδρο της ΕΛΑΣ. Στην κοινοβουλευτική πρακτική τίποτα δεν είναι αθώο και στο τέλος όλα φαίνονται καθαρά. Δεν ξύπνησε μια ωραία μέρα το ΠΑΣΟΚ για ν’ αποφασίσει να συνταχθεί με τη Ρένα Δούρου, και το Νίκο Παππά.

Οι δίαυλοι μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου εργάστηκαν σκληρά για να επιτευχθεί ο στόχος. 137 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης, 157 δήλωσαν «παρών», ενώ δεν υπήρξε καμία αρνητική ψήφος. Υπέρ της συγκρότησης της εξεταστικής επιτροπής τάχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ανεξάρτητοι βουλευτές. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν μπορούν να συνεπάρουν τα πλήθη με τις προτάσεις τους για το ιδιωτικό χρέος, δημιουργούν ένα κοινοβουλευτικό γεγονός που θα κρατήσει μέχρι την επίσημη προεκλογική περίοδο ζεστά τα δικά τους κοινά.

Ποιος κερδίζει

Ορισμένοι βλέπουν στο βάθος μια βαθύτερη σχέση των δύο κομμάτων με στόχο την αποψίλωση του Τσίπρα που ανέβηκε με το ασανσέρ κατευθείαν στην δεύτερη θέση, κι έκτοτε παραμένει εκεί. Ο Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion Poll παρατήρησε (Alpha 9,89), ότι από την ελαφρά πτώση της ΕΛΑΣ δεν κερδίζει κάτι το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή δεν μετακινούνται εκεί οι ψηφοφόροι, αλλά τσιμπάει ελαφρώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο ώστε να διατηρεί ελπίδες να μπει στην Βουλή.

Εσωτερική διαδικασία

Επί της ουσίας η Εξεταστική που πρότεινε η Κουμουνδούρου θα έχει την κατάληξη όλων: μηδέν δια μηδέν ίσον μηδέν. Απλά 29 βουλευτές το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή μπορεί και μέχρι Μάρτη αν υπολογίσεις και τις γιορτές, θα περάσουν ώρες ολόκληρες σε μια αίθουσα της Βουλής, αντί να τρέχουν να κυνηγούν τον σταυρό στις περιφέρειές τους. Είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι θα το μετανιώσουν, εκτός από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που όσο και να τρέξουν, πολύ δύσκολα θα έχουν να λάβουν σταυρό εισόδου. Μια διαδικασία εσωτερικού χώρου, η οποία τίποτα ουσιαστικό δεν έχει να προσφέρει σε όσους κουβαλούν κόκκινο δάνειο.

Συνεργασία;

Η σχέση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ φουντώνει τα σενάρια για το ποιους εννοεί ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν μιλάει για προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, ενώ αρκετοί βλέπουν στο σχήμα και κομμάτια της Νέας Αριστεράς και των Δημοκρατών του Κασελάκη.

Εξευτελισμός

Η απροσδόκητη κοινοβουλευτική συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ χτύπησε σαν κεραυνός την Αμαλίας στην οποία ενώ τα περιμένουν όλα, φάνηκαν κάπως απροετοίμαστοι. Μετά από πολύωρες συσκέψεις αποφασίστηκε να υπερψηφίσουν την πρόταση και ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ώστε α) να ακούγεται κι ο αντίλογος εντός της Εξεταστικής όταν στηθεί ο σταυρός κατά του πρώην Πρωθυπουργού, και β) να παρακολουθούν από πρώτο χέρι τι γίνεται.

Μια γεύση δόθηκε με την δήλωση-φωτιά της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία καταλήγει ως εξής:

«Κι όσο για τους συντάκτες της πρότασης, ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί οδηγούν σε επικοινωνιακή εκμετάλλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη;

Η απάντηση είναι απλή: «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις».

Η ατμόσφαιρα στην Αμαλίας είναι φωτιά και λάβρα καθώς συνειδητοποιούν πως ο εμφύλιος με τους πρώην συντρόφους που ο Αλέξης δεν θέλει να βάλει στο πλοίο, θα είναι αμείλικτος, με χτυπήματα κάτω απ’ την ζώνη.

Ένα απ’ αυτά φάνηκε στην αποστροφή της κ. Γεροβασίλη για την πρόταση Εξεταστικής, ότι «βάζει συμψηφιστικά στο κάδρο την περίοδο της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, μια περίοδο δηλαδή που παρά τις αφόρητες πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της α' κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.

Κι αυτός ο συμψηφισμός επιχειρείται, ανήμερα της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη, με τους συντάκτες της Πρότασης, μάλιστα, να του την αφιερώνουν!».

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε ειδικό ρόλο σε ότι αφορά θέματα τραπεζών κλπ, όπως και ο Γ. Δραγασάκης, την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Σοβαρός και μετρημένος

Την ώρα που στην Βουλή στήνονταν το σκηνικό εξόντωσής του, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας μιλούσε στο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

«Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να μπω σε μια διαδικασία πλειοδοσίας. Δεν θα υποσχεθώ τα πάντα σε όλους. Θα υποσχεθώ όσα μπορούμε να κάνουμε, και θα κάνουμε όσα υποσχεθώ» σημείωσε. «Ξεκίνησα λέγοντας ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια πολιτική επιλογή. Η δική μας επιλογή είναι απλή: η ανάπτυξη να μετριέται στο σπίτι και όχι μόνο στη βιτρίνα. Με αυτό το κριτήριο θα κριθεί η επόμενη κυβέρνηση. Και με αυτό ζητάμε να κριθούμε και εμείς».

Στο Βερολίνο

Μακριά από τα δράματα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία όπου οργιάζει ο Ιζνογκούντ

στον κόσμο παίζεται ένα πραγματικό δράμα. Στην Σεντζέν, ο Τραμπ βάζει στο τραπέζι τον Πούτιν ως ομότιμο με τον Πρόεδρο Σι και συζητούν σήμερα λέει για τα πυρηνικά (ανατριχίλα), το Ιράν και την Ουκρανία.

Και στο Βερολίνο, οι Ευρωπαίοι δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Σήμερα συζητούν επίσης για την Ουκρανία. Την συνάντηση ηγετών της συμμαχίας που βοηθάει την Ουκρανία στην αντίσταση κατά της Ρωσίας, οργανώνουν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Αντι Μπέρναμ. Θα λάβουν μέρος 20 αρχηγοί κρατών και ο Ζελένσκι. Το παρόν θα δώσουν και οι με τους Αμερικανοί απεσταλμένοι Τραμπ, οι κ.κ. Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ

Τρίζει

Η στιγμή μπορεί να μην είναι καλή για τον Τραμπ που ηττήθηκε εκκωφαντικά μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, όμως δεν είναι καλύτερη ούτε για τους τρεις που θα ηγηθούν στο Βερολίνο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό της BILD, το 86% των ερωτηθέντων δίνει αρνητική βαθμολογία στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση Μερτς και μόνο το 12% δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο της. Στο 12% βρίσκονται και οι θετικές γνώμες για τον ίδιο τον καγκελάριο Μερτς, ενώ το 62% δεν τον θεωρεί καν ικανό να επιβληθεί στην κυβέρνησή του.

Χάλια είναι η κατάσταση για τον ίδιο τον κυβερνητικό συνασπισμό: το 63% εκφράζει δυσφορία για τις εσωτερικές διαμάχες μεταξύ του Χριστιανοδημοκρατικού (CDU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), με το 50% να θεωρεί πλέον τον κυβερνητικό συνασπισμό ανίκανο να αναλάβει δράση για τα προβλήματα της χώρας. Στην πρόθεση ψήφου, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί το προβάδισμα με 26% (-1), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 21% (+1). Ακολουθούν χωρίς μεταβολή των ποσοστών τους οι Πράσινοι με 16%, το SPD με 13% και η Αριστερά με 11%.

Εν τω μεταξύ ο Μακρόν είναι ήδη φευγάτος, ενώ ο βρετανός έχει τεράστια ζόρια.

Όλοι αυτοί να πρέπει να σώσουν την Ουκρανία αλλά και τους λαούς τους από την επέλαση της Ακροδεξιάς.

Σας φιλώ

Η Πυθία