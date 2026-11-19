Snapshot Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά η απόσταση από την αυτοδυναμία παραμένει μεγάλη.

Η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη και δεν αποτελεί άμεση απειλή για την κυβέρνηση.

Το 44% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ψήφο υπέρ της ΝΔ.

Η ακρίβεια και τα ζητήματα διαφάνειας επηρεάζουν αρνητικά την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται το βασικό χαρτί για τη συσπείρωση και την πολιτική επανεκκίνηση της ΝΔ. Snapshot powered by AI

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι τελευταίες δημοσκοπήσεις διαβάζονται με συγκρατημένη ικανοποίηση, αλλά και με αρκετούς αστερίσκους. Η πρώτη ανάγνωση είναι αναμφίβολα θετική για την κυβέρνηση: Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της, δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση εξουσίας και εξακολουθεί να αποτελεί τον ισχυρότερο πολιτικό πόλο του συστήματος. Η δεύτερη ανάγνωση, ωστόσο, είναι πολύ λιγότερο καθησυχαστική. Η απόσταση από την αυτοδυναμία παραμένει μεγάλη και η κυβερνητική φθορά δεν έχει αντιστραφεί.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις μετρήσεις της Opinion Poll και της Pulse είναι ότι η ΝΔ διατηρεί την πρωτιά, αλλά δυσκολεύεται να μετατρέψει την υπεροχή της σε δυναμική πολιτικής επανεκκίνησης. Η εικόνα ενός κόμματος που κινείται περίπου στο 30% στην εκτίμηση ψήφου αποτυπώνει αντοχές, όχι όμως μια εκλογική δυναμική που θα μπορούσε να εξασφαλίσει με σχετική ασφάλεια την επόμενη ημέρα.

Η ακυβερνησία της αντιπολίτευσης

Ένα από τα στοιχεία που ανακουφίζουν το κυβερνητικό επιτελείο είναι η κατάσταση στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να εμφανιστεί ως πειστικός διεκδικητής της εξουσίας, ενώ η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και η εμφάνιση της ΕΛΑΣ διαμορφώνουν ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η πολυδιάσπαση των αντιπάλων της ΝΔ λειτουργεί ως σημαντικό πολιτικό ανάχωμα. Κανένα κόμμα δεν συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή την απαιτούμενη δυναμική για να αμφισβητήσει ευθέως την κυριαρχία της κυβέρνησης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η ΝΔ κερδίζει αυτομάτως τους ψηφοφόρους που απομακρύνονται από αυτήν. Η αντιπολίτευση μπορεί να μην πείθει, αλλά η δυσαρέσκεια εξακολουθεί να υπάρχει και να καταγράφεται.

Το 44% και το όπλο της αυτοδυναμίας

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εύρημα σύμφωνα με το οποίο το 44% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμες κυβερνήσεις, έναντι 36% που τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Πρόκειται για ένα ποιοτικό στοιχείο που μπορεί να αξιοποιήσει πολιτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο κυβερνητικό επιτελείο βλέπουν ότι η κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική μιας σταθερής κυβέρνησης με καθαρή εντολή. Η συγκεκριμένη τάση δίνει στη ΝΔ τη δυνατότητα να επαναφέρει στο προσκήνιο το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας και να παρουσιάσει την αυτοδυναμία ως την ασφαλέστερη επιλογή για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη λεπτομέρεια: το 44% που επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Άλλο η προτίμηση στο μοντέλο διακυβέρνησης και άλλο η επιλογή του κόμματος που θα το εξασφαλίσει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο εύρημα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πλεονέκτημα και όχι ως δημοσκοπικό διαβατήριο προς την αυτοδυναμία.

Ακρίβεια και διαφθορά χτυπούν το κυβερνητικό αφήγημα

Εκεί που τα χαμόγελα παγώνουν είναι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση, καθώς η καθημερινότητα των νοικοκυριών δεν συμβαδίζει με την εικόνα των θετικών οικονομικών επιδόσεων που επιχειρεί να προβάλει το κυβερνητικό επιτελείο.

Η κοινωνία δεν αξιολογεί την οικονομία μόνο με βάση τους ρυθμούς ανάπτυξης, τις επενδύσεις ή τα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Την αξιολογεί στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και στο τέλος του μήνα, όταν το εισόδημα δεν επαρκεί. Και αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση εξακολουθεί να χάνει πολιτικό έδαφος.

Παράλληλα, τα ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας εξακολουθούν να επιβαρύνουν το κυβερνητικό προφίλ. Το πρόβλημα για το Μαξίμου είναι ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται σε μια επιμέρους πολιτική επιλογή, αλλά αγγίζει συνολικά την αξιοπιστία του κυβερνητικού συστήματος. Γι' αυτό και η προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε επικοινωνιακές κινήσεις ή σε αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Ο Μητσοτάκης ως τελευταίο χαρτί συσπείρωσης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο πρωθυπουργός καλείται να σηκώσει προσωπικά το βάρος της πολιτικής επανεκκίνησης. Το Μαξίμου γνωρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει το ισχυρότερο χαρτί της ΝΔ και ο βασικός παράγοντας που μπορεί να συγκρατήσει ψηφοφόρους οι οποίοι εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι.

Η στρατηγική της επόμενης περιόδου αναμένεται να κινηθεί σε τρεις κατευθύνσεις: ενίσχυση του μηνύματος της σταθερότητας, μεγαλύτερη έμφαση στα μέτρα που επηρεάζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα και προσπάθεια να κλείσουν ανοιχτά μέτωπα που προκαλούν πολιτική φθορά. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αναδείξει τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης, αποφεύγοντας να της επιτρέψει να εμφανιστεί ως ενιαίο μέτωπο απέναντι στη ΝΔ.

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, δεν είναι να διατηρήσει η κυβέρνηση την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει σχετικά διαχειρίσιμο. Το δύσκολο είναι να πείσει ότι μπορεί να διεκδικήσει μια νέα αυτοδύναμη εντολή και κυρίως ότι έχει ακόμη την κοινωνική νομιμοποίηση για να το πετύχει.

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