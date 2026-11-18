Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν επιθυμεί τις εντάσεις αλλά και πως δεν πρόκειται να απεμπολήσει κυριαρχικά της δικαιώματα θα στείλει από την Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός που βρίσκεται στο νησί για τη διακυβερνητική σύνοδο μαζί με 13 υπουργούς θα αναφερθεί μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εξελίξεις με το καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση τονίζοντας πως όλα προχωρούν σύμφωνα με το αρχικό σχεδιασμό και χωρίς να ζητηθεί από κανέναν η άδεια, απαντώντας σε όσους στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζουν την κριτική τους.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αλλά και με αυτές που έχουν στα χέρια τους στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με μεγάλη διαφορά ο καταλληλότερος στη διαχείριση μιας πιθανής κρίσης στα ελληνοτουρκικά αλλά και αυτός που μπορεί να χειριστεί καλύτερα τα εθνικά θέματα. Μαζί με το ζήτημα της οικονομίας και την ακρίβεια, αυτά θα είναι τα βασικά θέματα τα οποία θα κρίνουν και το εκλογικό αποτέλεσμα.

Όπως λέει η «γάτα», στο Μαξίμου δεν ανησυχούν για την «επίθεση» που δέχεται η κυβέρνηση -κυρίως από τα δεξιά της- για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και θεωρούν πως ο Αντώνης Σαμαράς, όταν τελικά αποφασίσει να ανακοινώσει το κόμμα του, θα διεμβολίσει κυρίως τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και θα προσελκύσει ψηφοφόρους που μπορεί κάποιοι να προέρχονται από τη ΝΔ αλλά που πλέον είχαν αποστασιοποιηθεί.

Επειδή πάντως, σύμφωνα με το... κατοικίδιο, τα εθνικά θέματα απασχολούν την κοινωνία και επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα κυρίως σε περίοδο κρίσης και επειδή κάτι τέτοιο δεν… προβλέπεται το επόμενο διάστημα, η μεγάλη έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα της οικονομίας.

Έβαλα τη «γάτα» να ψάξει λίγο τις δημοσκοπήσεις που έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν με έκανε σοφότερο καθώς υπάρχουν μόνο κάποιες μικροαλλαγές σε αυτά που ήδη γνωρίζουμε, με τη ΝΔ να κινείται με τις αναγωγές κοντά στο 30%, τον Τσίπρα να αρχίζει να χάνει σταδιακά δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει μία μικρή και σταδιακά ανοδική πορεία.

Στο Μαξίμου έχουν καταλήξει πως αυτή η εικόνα θα παραμείνει έτσι για τους επόμενους μήνες καθώς ο κόσμος θα περιμένει να περάσει αυτός ο δύσκολος χειμώνας. Σε αυτή τη λογική η «γάτα» επιμένει πως οι εκλογές θα… αργήσουν και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ακόμα δεν έχει αποφασίσει, θα θελήσει να πάει στις κάλπες υπό κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες.

Να έχει η κοινωνία ξεπεράσει όσο το δυνατό πιο ανώδυνα τον χειμώνα, κάτι όχι εύκολο, να έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν που προβλέπεται πολύ καλή, οπότε θα έχει αρχίσει να κινείται και ο κόσμος και το… χρήμα και να βρισκόμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στην ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαικής Ένωσης, όπου καλό θα είναι η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.

Με τη «γάτα» να επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα και σίγουρα μέσα στον Μάιο, στο Μαξίμου επικράτησε αρχικά ανησυχία από τα δημοσιεύματα που έμπλεκαν τους κκ. Τσάφο και Λιάκο σε υποθέσεις με άρωμα διαφθοράς. Μετά από ενδελεχή έρευνα και τις απαραίτητες εξηγήσεις πάντως φάνηκε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα δύο αυτά στελέχη.

Σύμφωνα πάντως με τη «γάτα» για τη μία από τις δύο υποθέσεις την ευθύνη για τις σχετικές διαρροές φαίνεται να την φέρει…εσωκομματικός αντίπαλος, δηλαδή, αν έχει δίκιο το «κατοικίδιο» μιλάμε για εσωτερικό κάρφωμα, κάτι που μαθαίνω δεν άρεσε και πολύ στο Μέγαρο Μαξίμου.

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