Γαλλία: «Στηρίζουμε πλήρως το καλώδιο GSI» - «Ουδέν σχόλιον» για τη ρηματική διακοίνωση

Snapshot Η Γαλλία στηρίζει πλήρως την υλοποίηση του διασυνδετήριου αγωγού Great Sea Interconnector (GSI) για στρατηγικούς λόγους στην Ανατολική Ευρώπη και τη διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρώπη σε επίπεδο ενέργειας.

Το έργο GSI είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει τη ρηματική διακοίνωση ή διαρροές, χαρακτηρίζοντάς τες μέρος της καθημερινής διπλωματικής εργασίας. Snapshot powered by AI

Η Γαλλία υποστηρίζει πλήρως την υλοποίηση του έργου που αφορά τον διασυνδετήριο αγωγό Great Sea Interconnector (GSI), δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι «το υποστηρίζουμε για προφανείς στρατηγικούς λόγους που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για τη διασύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη ήπειρο σε επίπεδο ενέργειας».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν επί του παρόντος γαλλικές εταιρείες και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο εκπρόσωπος, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε τέλος πως δεν πρόκειται να σχολιάσει «ιστορίες διαρροών ή διπλωματικών διακοινώσεων». «Δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα, τα οποία αποτελούν, ας πούμε, μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας» είπε ο εκπρόσωπος αποφεύγοντας οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.