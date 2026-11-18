Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε τη στήριξη της Ελλάδας στην επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό βάσει αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Υπογράμμισε τη βούληση ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μέσω του έργου GSI, παρά τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί.

Τόνισε την ανάγκη οικονομικών πόρων για την υλοποίηση φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων και την προώθηση της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε για τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες τερματισμού της παράνομης κατοχής στην Κύπρο.

Η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου διεύρυνε το πλαίσιο συνεργασίας σε εθνικά και περιφερειακά θέματα, με κοινές θέσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Snapshot powered by AI

Τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά και τη βούληση της χώρας μας να ολοκληρωθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της με την Κύπρο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις με το Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά 4η Διακυβερνητική Σύνοδο.

Μητσοτάκης: Επιμένουμε στην υλοποίηση του GSI, ξεπερνάμε τους σκοπέλους

Έχουμε πει πολλές φορές ότι εάν έχουμε φιλόδοξους στόχους ως Ευρώπη, πρέπει να έχουμε και τα οικονομικά μέσα για να τους φέρουμε εις πέρας, είπε αρχικά ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό.

Επίσης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στον ΓΓ του ΟΗΕ για τις προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου για το Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ειρηνική συνεργασία με όλα τα κράτη της περιοχής, έχοντας πάντα ως πυξίδα το διεθνές δίκαιο, ειδικά το δίκαιο της θάλασσας» σημείωσε εξάλλου ο κ.Μητσοτάκης, και χαιρέτησε την έναρξη των ερευνών από το Abeille Marengo για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

«Πρόκειται για έργο που προχωρά ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει του αρχικού σχεδιασμού», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Επιμένουμε στην υλοποίηση του έργου ξεπερνώντας όποιους σκοπέλους βρήκαμε στην πορεία».

«Φέτος το καλοκαίρι οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολές», είπε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, αλλά όπως επεσήμανε, «οι καμένες εκτάσεις ήταν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με άλλα χρόνια».

«Διαρκής συντονισμός με Ελλάδα, Γαλλία, Ευρωπαϊκούς Θεσμούς για το GSI»

«Πέρα από τις επιμέρους δράσεις συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, με τον κ. Μητσοτάκη συζητήσαμε τις περιφερειακές εξελίξεις. Με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, εδραιώνουμε στην πράξη τον ρόλο μας ως πυλώνες σταθερότητας, στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας της Ευρώπης και της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόοδος για το GSI, για το οποίο έχουμε διαρκή συντονισμό με τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και με τον κ. Μακρόν και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς», είπε ανάμεσα σε άλλα κ. Χριστοδουλίδης.

«Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση τον ελληνικό λαό για τη σταθερή στήριξη τούς στις προσπάθειές μας για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης για το Κυπριακό.

Οι δηλώσεις πριν τη Διάσκεψη

Σε δηλώσεις πριν τη συνάντηση ο πρωθυπουργός επεσήμανε αναφερόμενος στο Κυπριακό: «Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μια διευρυμένη πενταμερή και να χαιρετίσω και πάλι τη μεγάλη προθυμία σου να μπεις στον πυρήνα της συζήτησης. Η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίζει διαρκώς αυτή την προσπάθεια».

Κατά τα άλλα, ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς το Νίκο Χριστοδουλίδη επεσήμανε: «Η Διακυβερνητική Σύνοδος ήταν μια πρωτοβουλία που είχες προτείνει το 2023 και έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς γιατί διευρύναμε το πλαίσιο της συνεργασίας και πέραν των εθνικών θεμάτων».

Παράλληλα ανέφερε ότι «έχουμε μπροστά μας τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όπου Ελλάδα και Κύπρος έρχονται με ταυτόσημες θέσεις για να προφυλάξουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής».

Όπως τόνισε «είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι η συνεργασία με την Κύπρο έχει απτά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών για θέματα όπως πολιτικής προστασίας, παιδεία κ.α.».

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