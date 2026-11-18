Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη συναντάται από τις 11:00 στη Λευκωσία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου.

Σε δηλώσεις πριν τη συνάντηση ο πρωθυπουργός επεσήμανε αναφερόμενος στο Κυπριακό: «Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μια διευρυμένη πενταμερή και να χαιρετίσω και πάλι τη μεγάλη προθυμία σου να μπεις στον πυρήνα της συζήτησης. Η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίζει διαρκώς αυτή την προσπάθεια».

Κατά τα άλλα, ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς το Νίκο Χριστοδουλίδη επεσήμανε: «Η Διακυβερνητική Σύνοδος ήταν μια πρωτοβουλία που είχες προτείνει το 2023 και έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς γιατί διευρύναμε το πλαίσιο της συνεργασίας και πέραν των εθνικών θεμάτων».

Παράλληλα ανέφερε ότι «έχουμε μπροστά μας τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όπου Ελλάδα και Κύπρος έρχονται με ταυτόσημες θέσεις για να προφυλάξουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής».

Όπως τόνισε «είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι η συνεργασία με την Κύπρο έχει απτά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών για θέματα όπως πολιτικής προστασίας, παιδεία κ.α.».

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