Snapshot Ξημερώματα Πέμπτης σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου.

Ένας άνδρας κουρδικής καταγωγής τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό.

Στην περιοχή βρέθηκαν τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, που εξετάζονται από τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση για συμβάν με πυροβολισμούς.

Κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, τραυματίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό τραυματισμένος στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 03:25, στην περιοχή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου. Τότε, άνδρας επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης (100), ενημερώνοντας ότι είχε ακούσει πυροβολισμούς.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και, στην οδό Αχαρνών 69, εντόπισαν έναν άνδρα κουρδικής καταγωγής, ο οποίος έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Τρεις κάλυκες και αίματα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκαν μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Παιωνίου τρεις κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.

Τα ευρήματα εξετάζονται από τις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο κτήριο συνδέεται με το περιστατικό κι αν εκεί σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

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