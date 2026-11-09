Νίκαια: Στον εισαγγελέα 36χρονος που πυροβολούσε άσκοπα έξω από κατάστημα

Snapshot Συνελήφθη 36χρονος στη Νίκαια που πυροβολούσε άσκοπα με καραμπίνα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει και στράφηκε με το όπλο εναντίον των αστυνομικών πριν ακινητοποιηθεί.

Στην κατοχή του βρέθηκαν καραμπίνα με φυσίγγια, σουγιάς και στην κατοικία του κατασχέθηκαν επιπλέον όπλα, φυσίγγια, μαχαίρια, τόξα, ξίφη και κάνναβη.

Ο 36χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο ίδιος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα μετά τη σύλληψή του. Snapshot powered by AI

Στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγήθηκε 36χρονος που συνελήφθη στη Νίκαια, αφού προηγουμένως φέρεται να πυροβολούσε άσκοπα με καραμπίνα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα για άσκοπους πυροβολισμούς στην περιοχή της Νίκαιας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν αρχικά πέντε κάλυκες και στη συνέχεια τον 36χρονο να κρατά καραμπίνα.

Στη θέα των αστυνομικών, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, στρέφοντας το όπλο εναντίον τους και σημαδεύοντάς τους.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.Στην καραμπίνα που κατασχέθηκε βρέθηκαν έξι φυσίγγια και ένα ακόμη στη θαλάμη, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν επιπλέον ένα φυσίγγιο και ένας σουγιάς.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, κατασχέθηκαν πέντε επιπλέον καραμπίνες, ένα περίστροφο με φυσίγγιο, 78 φυσίγγια, πλήθος αναδιπλούμενων σουγιάδων, μαχαιριών, τσεκουριών, τόξων και ξιφών, καθώς και τρία βέλη.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 999 γραμμάρια κάνναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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