Φθιώτιδα: Στον εισαγγελέα ο 57χρονος που πυροβολούσε λάμπες για ...πλάκα στο χωριό του

Ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο 57χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στην Παλαιά Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης μετά από ένα επικίνδυνο μπαράζ άσκοπων πυροβολισμών με στόχο τις... λάμπες στο χωριό του.

Σύμφωνα με το Lamiareport, η υπόθεση παραπέμφθηκε άμεσα για κύρια αανάκριση, με τον κατηγορούμενο να ζητά και να λαμβάνει προθεσμία, μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής του Δημητρίου Κρούπη. Αναμένεται να περάσει εκ νέου το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να απολογηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 12:30 το μεσημέρι. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, με κυριότερη την παράνομη οπλοφορία και κατοχή πυροβόλου όπλου. Την ίδια ώρα, η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για διακεκριμένη φθορά δημόσιας περιουσίας, καθώς και για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, εξαιτίας των ευρημάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.

Η επιχείρηση των αστυνομικών και τα ευρήματα στο σπίτι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, καθοριστική στάθηκε η νομότυπη έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας στο σπίτι όπου διέμενε προσωρινά ο συλληφθείς. Παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν και κατέσχεσαν το πιστόλι με το οποίο είχαν προκληθεί οι πυροβολισμοί και η γενικευμένη αναστάτωση στους κατοίκους του χωριού.

Μέσα σε ένα τσαντάκι που είχε πεταχτεί στον προαύλιο χώρο του οικήματος, αλλά και στο εσωτερικό της οικίας, βρέθηκαν σφαίρες, μερικές εκ των οποίων ήταν ήδη τοποθετημένες μέσα σε γεμιστήρα, ένα μεγάλο μαχαίρι, καθώς και αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν πέντε κάλυκες από τα σημεία όπου είχαν ριφθεί τα πυρά. Ο 57χρονος υποστήριξε ενώπιον των αρχών πως το όπλο αποτελούσε κληρονομιά από τον πατέρα του, αναγνωρίζοντας ανοιχτά πως εκείνος ήταν που πυροβόλησε το βράδυ της Δευτέρας.

Πάντως οι μαρτυρίες από την τοπική κοινωνία αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος είχε επιδοθεί σε παρόμοιες επικίνδυνες ενέργειες και το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής 16 Αυγούστου.

Το επίμαχο βράδυ της Δευτέρας, ο 57χρονος βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του χωριού μαζί με μια 45χρονη φίλη του. Οι πρώτοι κρότοι ακούστηκαν γύρω στις 22:30, ενώ το σκηνικό επαναλήφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανάμεσα στις 00:30 και 01:00. Ακούγοντας τη φασαρία, έσπευσε στο σημείο ο Πρόεδρος της κοινότητας, Γιάννης Δεληγιάννης. Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης εκείνη τη στιγμή κατέστρεφε λάμπα του δημοτικού φωτισμού κρατώντας ένα μεγάλο ξύλο. Ο 57χρονος αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις και τις εκκλήσεις του Προέδρου, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η αστυνομία από τους αναστατωμένους κατοίκους και να ακολουθήσει η σύλληψή του.

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