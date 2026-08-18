Διασκέδαζε πυροβολώντας λάμπες στο χωριό - Η αστυνομία βρηκε ναρκωτικά και όπλα στο σπίτι του

Αναστάτωση επικράτησε στο χωριό Παλαιά Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης, όταν ένας 57χρονος άρχισε να πυροβολεί στην πλατεία προκαλώντας φθορές στον δημοτικό φωτισμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι πρώτοι πυροβολισμοί αντήχησαν γύρω στις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας και επαναλήφθηκαν περίπου μία με μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γιάννης Δεληγιάννης, κινητοποιήθηκε άμεσα και εντόπισε τον 57χρονο –ο οποίος δεν είναι μόνιμος κάτοικος– να σημαδεύει τις λάμπες φωτισμού, αρνούμενος να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του. Την ίδια ώρα, ανάστατοι οι κάτοικοι είχαν ήδη ειδοποιήσει τις αρχές. Δυνάμεις της ΟΠΚΕ και του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας έφτασαν στο σημείο, όμως ο άνδρας είχε προλάβει να εξαφανιστεί.

Πάντως, η διαφυγή του αποδείχθηκε προσωρινή. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Σπερχειάδας επανήλθαν τις πρωινές ώρες, εντόπισαν τον 57χρονο και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως ανακοινώθηκε, ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, φυσίγγια και ποσότητα ναρκωτικών. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για άσκοπους πυροβολισμούς, φθορές και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

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