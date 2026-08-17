Ασπρόπυργος: Εξιχνιάστηκαν δύο περιστατικά πυροβολισμών – Συνελήφθη 28χρονος

Δύο περιστατικά πυροβολισμών που σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου σε οικισμό του Ασπροπύργου εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. ένας 28χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε μετά από φραστικό επεισόδιο μεταξύ του 28χρονου, ο οποίος επέβαινε σε όχημα, και μιας πεζής γυναίκας. Ο 28χρονος φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα προς το μέρος της. Από τα πυρά τραυματίστηκε ο 14χρονος γιος της γυναίκας, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε σημειωθεί και δεύτερο περιστατικό στην ίδια περιοχή. Δύο άτομα προσέγγισαν κατοικία και πυροβόλησαν με καραμπίνα προς το μέρος του σπιτιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι ένας 25χρονος, ο οποίος επίσης διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, στο πλαίσιο της έρευνας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στα δύο περιστατικά.

Ακολούθησαν εκτεταμένες αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 28χρονο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ακόμη ταυτοποιημένων δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.