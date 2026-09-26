Άγρια συμπλοκή στη Νάξο: 16χρονος φέρεται να χτύπησε με σιδηρογροθιά άνδρα

Snapshot Στη Χώρα της Νάξου σημειώθηκε σοβαρή συμπλοκή μεταξύ μιας ομάδας ατόμων και άνδρα πακιστανικής καταγωγής.

Ένας 16χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε σιδηρογροθιά για να χτυπήσει τον άνδρα, προκαλώντας του τραύματα.

Η συμπλοκή προκλήθηκε μετά από διαρκείς αντιδικίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από παρευρισκόμενη παρέα, αλλά οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει όταν έφτασε.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Νάξου και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Snapshot powered by AI

Συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Χώρα της Νάξου, έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ μιας ομάδας ατόμων και ενός άνδρα πακιστανικής καταγωγής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχαν αντιδικίες το τελευταίο διάστημα, με την ένταση να κορυφώνεται το βράδυ της Παρασκευής. Αρχικά σημειώθηκαν φωνές και έντονη λεκτική αντιπαράθεση, πριν η κατάσταση ξεφύγει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας 16χρονος που βρισκόταν στην ομάδα φέρεται να έβγαλε σιδηρογροθιά και να χτύπησε με αυτήν τον άνδρα, προκαλώντας του τραύματα. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από άλλη παρέα που βρισκόταν στην περιοχή και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Νάξου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η ομάδα των ατόμων που ενεπλάκη στο περιστατικό αποχώρησε από το σημείο μετά τη συμπλοκή.

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