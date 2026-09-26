Τράπεζες και Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι αλλάζει σε δάνεια, συναλλαγές και εξυπηρέτηση πελατών

Snapshot Η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται πλέον καθημερινές τραπεζικές διαδικασίες μέσω εξειδικευμένων AI agents που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα στάδια εργασιών ανθρώπινη εποπτεία.

Η μετάβαση από πιλοτικές εφαρμογές σε ευρεία ανάπτυξη απαιτεί επανασχεδιασμό διαδικασιών και όχι απλή προσθήκη εργαλείων.

Η πλήρως αυτόνομη λήψη αποφάσεων με τεχνητή νοημοσύνη παραμένει περιορισμένη (2%) λόγω αυστηρών κανονιστικών πλαισίων.

Για τη διασφάλιση διαφάνειας, προτείνεται η χρήση μηχανισμού καταγραφής αποφάσεων (AI decision flight recorder) που εξηγεί τη λήψη αποφάσεων.

Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό κλάδο θα καθοριστεί από την ικανότητα ορθής ενσωμάτωσης της τεχνολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι από τον αριθμό μοντέλων AI. Snapshot powered by AI

Η τεχνητή νοημοσύνη παύει σταδιακά να αποτελεί ένα απλό εργαλείο ή έναν βοηθό ερωτήσεων και ενσωματώνεται στη ροή των καθημερινών τραπεζικών διαδικασιών. Σύμφωνα με ανάλυση των Ajay Rawal και Δρ. Κωστή Χλουβεράκη από την EY, το βάρος μετατοπίζεται στους αποκαλούμενους AI agents, εξειδικευμένα συστήματα που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα στάδια εργασιών, όπως ο έλεγχος δικαιολογητικών, η προετοιμασία φακέλων δανείων και ο εντοπισμός απάτης, πάντα εντός προκαθορισμένων ορίων και με ανθρώπινή εποπτεία.

Από τα πειράματα στην πράξη

Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες επενδύουν μαζικά σε τεχνολογίες AI, η μετάβαση από τις πιλοτικές εφαρμογές στην ευρεία ανάπτυξη απαιτεί επανασχεδιασμό των διαδικασιών και όχι απλή προσθήκη μεμονωμένων εργαλείων. Η κλίμακα ωριμότητας κυμαίνεται από απλούς ψηφιακούς βοηθούς έως συντονισμένα συστήματα, ενώ η πλήρως αυτόνομη λήψη αποφάσεων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη (μόλις στο 2%), λόγω των αυστηρών κανονιστικών πλαισίων.

Δικλίδες ασφαλείας και το "μαύρο κουτί"

Η ευρύτερη αξιοποίηση δεδομένων γεννά την πρόκληση της ισορροπίας ανάμεσα στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και την αίσθηση υπερβολικής παρακολούθησης. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση ενός μηχανισμού καταγραφής αποφάσεων (AI decision flight recorder), ο οποίος λειτουργεί ως "μαύρο κουτί" για να εξηγεί πώς και γιατί ελήφθη μια απόφαση. Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό κλάδο δεν θα κριθεί από το ποιος διαθέτει τα περισσότερα μοντέλα, αλλά από την ικανότητα ορθής ενσωμάτωσης της τεχνολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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