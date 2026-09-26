Τράπεζες και Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι αλλάζει σε δάνεια, συναλλαγές και εξυπηρέτηση πελατών

Τι αναφέρουν σε ανάλυσή τους στελέχη της EY για το μέλλον του κλάδου

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Τράπεζες και Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι αλλάζει σε δάνεια, συναλλαγές και εξυπηρέτηση πελατών
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται πλέον καθημερινές τραπεζικές διαδικασίες μέσω εξειδικευμένων AI agents που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα στάδια εργασιών ανθρώπινη εποπτεία.
  • Η μετάβαση από πιλοτικές εφαρμογές σε ευρεία ανάπτυξη απαιτεί επανασχεδιασμό διαδικασιών και όχι απλή προσθήκη εργαλείων.
  • Η πλήρως αυτόνομη λήψη αποφάσεων με τεχνητή νοημοσύνη παραμένει περιορισμένη (2%) λόγω αυστηρών κανονιστικών πλαισίων.
  • Για τη διασφάλιση διαφάνειας, προτείνεται η χρήση μηχανισμού καταγραφής αποφάσεων (AI decision flight recorder) που εξηγεί τη λήψη αποφάσεων.
  • Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό κλάδο θα καθοριστεί από την ικανότητα ορθής ενσωμάτωσης της τεχνολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι από τον αριθμό μοντέλων AI.
Snapshot powered by AI

Η τεχνητή νοημοσύνη παύει σταδιακά να αποτελεί ένα απλό εργαλείο ή έναν βοηθό ερωτήσεων και ενσωματώνεται στη ροή των καθημερινών τραπεζικών διαδικασιών. Σύμφωνα με ανάλυση των Ajay Rawal και Δρ. Κωστή Χλουβεράκη από την EY, το βάρος μετατοπίζεται στους αποκαλούμενους AI agents, εξειδικευμένα συστήματα που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα στάδια εργασιών, όπως ο έλεγχος δικαιολογητικών, η προετοιμασία φακέλων δανείων και ο εντοπισμός απάτης, πάντα εντός προκαθορισμένων ορίων και με ανθρώπινή εποπτεία.

Από τα πειράματα στην πράξη

Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες επενδύουν μαζικά σε τεχνολογίες AI, η μετάβαση από τις πιλοτικές εφαρμογές στην ευρεία ανάπτυξη απαιτεί επανασχεδιασμό των διαδικασιών και όχι απλή προσθήκη μεμονωμένων εργαλείων. Η κλίμακα ωριμότητας κυμαίνεται από απλούς ψηφιακούς βοηθούς έως συντονισμένα συστήματα, ενώ η πλήρως αυτόνομη λήψη αποφάσεων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη (μόλις στο 2%), λόγω των αυστηρών κανονιστικών πλαισίων.

Δικλίδες ασφαλείας και το "μαύρο κουτί"

Η ευρύτερη αξιοποίηση δεδομένων γεννά την πρόκληση της ισορροπίας ανάμεσα στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και την αίσθηση υπερβολικής παρακολούθησης. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση ενός μηχανισμού καταγραφής αποφάσεων (AI decision flight recorder), ο οποίος λειτουργεί ως "μαύρο κουτί" για να εξηγεί πώς και γιατί ελήφθη μια απόφαση. Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό κλάδο δεν θα κριθεί από το ποιος διαθέτει τα περισσότερα μοντέλα, αλλά από την ικανότητα ορθής ενσωμάτωσης της τεχνολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:08ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη στα καταφύγια: Ποιες χώρες φτιάχνουν υπόγειες εγκαταστάσεις υπό τον φόβο επίθεσης από την Ρωσία

20:51LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ψιχαλίζει στο ΟΑΚΑ - Με αδιάβροχα οι χιλιάδες θαυμαστές της περιμένουν την απολαύσουν

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για Πλάκα: «Βαθιά θλίψη» για τους νεκρούς Αμερικανούς από την κατάρρευση του κτιρίου

20:38LIFESTYLE

Η Ριάνα ποζάρει με δαντελένια κόκκινα εσώρoυχα

20:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στον αυριανό μεγάλο τελικό του Supercup

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR- ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup

20:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η 12αδα για τον ημιτελικό του Supercup - Αυτούς διάλεξε ο Ομπράντοβιτς

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τράπεζες και Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι αλλάζει σε δάνεια, συναλλαγές και εξυπηρέτηση πελατών

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Καταρρακτώδης βροχή με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια - Βίντεο

20:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ξεσπά ο αδελφός της Πηνελόπης - «Αδύναμοι άνδρες καταστρέφουν μια ζωή»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΟ: Ψηφιακό «κόσκινο» και πρόστιμα 400 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα

19:47LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Όλα για όλα» για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Βουλιάζει» το στάδιο από κόσμο

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα - Ένα κρέμεται πάνω από πάρκινγκ

19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού χτυπά απόψε και αύριο - Οι περιοχές στο «κόκκινο» - Βρέχει στο ΟΑΚΑ

19:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός ΑKTOR: Η άφιξη της αποστολής των Πράσινων στο Περιστέρι - Βίντεο

19:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Οι διαιτητές του δεύτερου ημιτελικού

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Κύμης λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

19:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα η τέταρτη δόση - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού χτυπά απόψε και αύριο - Οι περιοχές στο «κόκκινο» - Βρέχει στο ΟΑΚΑ

18:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Godzilla» Ελ Νίνιο: Έρχεται το ισχυρότερο φαινόμενο στην ιστορία - Το σενάριο που τρομάζει

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελαιόλαδο: Έπεσε η τιμή στα 8,5 ευρώ το λίτρο - Τι προβληματίζει τους παραγωγούς

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα - Καθηγητής Καρύδης: Το κτίριο ήταν «από έξω μπέλα μπέλα και από μέσα Κατσιβέλα» - Στον δεύτερο όροφο έγινε η έκρηξη

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

19:47LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Όλα για όλα» για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Βουλιάζει» το στάδιο από κόσμο

13:25ΚΑΙΡΟΣ

Οριστικό: «Κλείδωσε» ο καιρός για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: «Η Έρις, ένα από τα 6 θύματα, είχε έρθει ταξίδι του μέλιτος και ήταν έγκυος - Αποκάλυψη Newsbomb

14:09ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί» - Η ιστορία της 5χρονης Σιένα που μπήκε στην εφηβεία σε ηλικία 10 μηνών

20:51LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ψιχαλίζει στο ΟΑΚΑ - Με αδιάβροχα οι χιλιάδες θαυμαστές της περιμένουν την απολαύσουν

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Καταρρακτώδης βροχή με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια - Βίντεο

20:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής «σπάει» τη σιωπή του - «Τίποτα δεν θα είχε γίνει από αυτά»

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Λυσικράτους

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Κύμης λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκαθάρισε το τοπίο - Αυτή η περιοχή θα δεχτεί αύριο τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Τι δείχνουν ECMWF και GFS

11:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Στην εντατική ο Ντάνι Οσβάλντο!

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν ήταν το καλό παιδί που υπάκουε σε όλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ